Рязань 1941: немцы разбомбили школу и убили воспитанников детского садика

Станция "Чемодановка" (Кораблинский район) во время войны неоднократно подвергалась бомбардировкам.

Хроника Великой Отечественной войны, к сожалению, переполнена трагическими, а порой и просто бесчеловечными историями, когда от пуль или бомб погибали старики, женщины, дети…

Осенью сорок первого Рязанская область оказалась в прицелах немецких эскадрилий. Фашисты сбрасывали смертельные боеприпасы, не разбирая, военный объект внизу, а может, просто школа или детский садик. Известны случаи, когда авиабомбы накрывали территорию таких абсолютно мирных госучреждений.

К примеру, во время первого авианалета на Рязань в ночь на 6 ноября 1941 года несколько немецких «подарков» упало возле детских яслей №8 (улица Садовая). Инцидент произошел в нерабочее время, поэтому никто из воспитанников не пострадал. Летом 1942 года аналогичная ночная история повторилась в областном центре с детскими яслями №2 (улица Пожалостина) и детской консультацией №2 (улица Ленина). Во всех случаях взрывная волна наносила повреждения зданиям - под ногами хрустели выбитые стекла, а вид изуродованной детской мебели вызывал дрожь…

Но между первой осенней бомбежкой 1941 года и летними налетами 1942 года были еще два эпизода, на которых хочется остановиться подробнее.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Это случилось 27 ноября сорок первого. В одном из документов Государственного архива Рязанской области говорится:

«Вражеским самолетом была сброшена фугасная авиабомба на станцию Чемодановка (деревня Каменка), которая упала на кирпичную школу и не взорвалась. Вес бомбы до 100 килограммов. Под тяжестью удара была разрушена кирпичная стена школы и обломками кирпича было ранено семь школьников и учительница Петеркова».

Благодаря газете «Кораблинские вести» сохранилось более подробное описание событий далекого ноябрьского дня, который едва не унес жизни целого класса. В этой заметке женщина по фамилии Кузнецова под стук колес электрички рассказывала незнакомой попутчице:

«Старшие - в школе. Мама с ведром вышла из дома к колодцу. Вдруг слышу гул самолета, оглушающую трескотню обстрела. Мне жутко, дома никого, кроме меня. В школе уже кончаются уроки. Некоторые классы опустели, дети высыпали на улицу. Вот по ним-то и строчил пулеметными очередями фашист с самолета. В третьем классе ученики списывали с доски задания на дом, когда бомба, пробив простенок между окон, упала между парт. Осколки пробитой стены сбили с ног учительницу Антонину Михайловну Петеркову, ранили нескольких ребят, сидящих на первых партах. Очнувшись от травм, учительница крикнула детям, чтобы они бежали из класса. Смертельных исходов не было. Мощная фугаска при падении не взорвалась. Специалисты изъяли ее из класса, а вечером мы услышали мощный взрыв».

Клавдия Ильинична Родина едва не потеряла во время бомбежки двоюродного брата. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Во время той бомбежки пострадал мой двоюродный брат Саша Вуколов, - рассказывает Клавдия Ильинична Родина, в девичестве Исаева (1930 г. р.). - Его ранило в голову. Сашу и еще нескольких ребятишек побило кирпичами, их отправили в больницу.

Здание той школы у шоссейки - так определяют ее местоположение местные - давно разобрали до основания. А вот дом учительницы Петерковой из красного кирпича на противоположной стороне дороги сохранился до наших дней. Говорят, его купили рязанцы, но почему-то забросили. Выбитые стекла, вынесенные двери и заросшая территория представляют собой унылое зрелище.

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ

По какому-то странному стечению обстоятельств на следующий день после чудесного спасения школьников на станции Чемодановка страшная беда обрушилась на жителей Рязани. 28 ноября 1941 года многие дети войны до сих пор считают самым страшным днем в современной истории областного центра. За минувшие десятилетия эта трагическая история обросла небывалыми подробностями, мол, бомба угодила прямиком в детский садик в разгар рабочего дня…

Но на самом деле все было немного не так. Налет случился в одиннадцатом часу утра. Бомба попала не в здание, а в бомбоубежище (или как их тогда называли, щель - Ред.), где в тот момент прятались воспитатели и дети.

Чтобы не быть голословными, снова обратимся к документам Государственного архива Рязанской области.

Читаем: «В Рязани сброшено 7 шт. бомб… в мясной павильон попала, в щель восемь человек убито, из них четверо детей, двое мужчин, две женщины. На рынке убито двое и трое ранены. На 1-й Пролетарской улице разрушено три дома».

Четко и сухо - без лишних отступлений и пояснений. «Двое» погибшие на рынке - разорванные в клочья осколками рядом с мясным павильоном (сегодня Центральный рынок) - юные девчонки Ираида Федорова-Таисова и ее подружка Александра. Они не имели отношения к детскому садику, но тоже были детьми, чьи жизни оборвал вражеский налетчик.

Еще один документ, касающийся того жуткого дня, - «Доклад о проведенных мероприятиях по местной ПВО города Рязани». Далее дословно:

«Как правило, по сигналу «Воздушная тревога» народ укрывается в подвалах и щелях, которые вполне обеспечивают защиту от поражения осколками и взрывной волной. Имелись случаи, когда фугасные бомбы весом до 250 килограммов разрывались в трех-четырех метрах от щели и никаких последствий не было, за исключением одного случая - прямого попадания в щель, где было убито восемь человек, из них четверо взрослых и четверо детей».

Женя и Юра Пахомовы погибли 28 ноября 1941 года во время налета немецкой авиации. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Упомянутые и в первом, и во втором документе восемь человек - как раз воспитанники и персонал детского садика на улице Кудрявцева. Известно, что тот день оборвал жизни братьев Пахомовых. Женю (1934-1941) и его младшего брата Юру (1938-1941) похоронили на Лазаревском кладбище Рязани. Когда по городу поползли слухи о том, что погост ликвидируют, а на его месте разобьют живописный парк, родители, получив официальное разрешение, перенесли прах детей на Новогражданское кладбище. Старый памятник, на котором золотыми буквами увековечены имена мальчишек, сегодня затерялся среди многих тысяч прочих надгробий…

Супругов Пахомовых не стало еще в семидесятых годах - их похоронили рядом с детьми, но и по сей день кто-то из родственников ухаживает за могилой. Скромные искусственные цветы на сырой рязанской земле словно тихо шепчут: «Никто не забыт, ничто не забыто».

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