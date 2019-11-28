В Рязани на могиле детей, погибших от немецкой авиабомбы, отслужили литию

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-28T14:30:16+03:00

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28 ноября в очередную годовщину со дня трагических событий осени сорок первого года в Рязани на Новогражданском (Сысоевском) кладбище отслужили заупокойную литию. Инициатором богослужения выступила рязанская журналистка Галина Воропаева, работающая над созданием документального фильма по одной из глав книги «Рязань: двенадцать эпизодов войны» (автор Евгений Баранцев).

28 ноября 1941 года. Немецкая авиация сбросила на Рязань семь авиабомб. Одна из них по роковой случайности попала в щель (так называли вырытые в земле ямы-бомбоубежища), в которой прятались от авианалета сотрудники и воспитанники детского садика. Погибли восемь человек – четверо детей и четверо взрослых. Еще одна бомба разорвалась на рынке – там погибли две девочки-подружки, пришедшие купить хлеба.

Заупокойную литию отслужили на могиле братьев Пахомовых – Жени (1934 г.р.) и Юры (1938 г.р.) – воспитанников детского садика. Первоначально их останки похоронили на Лазаревском кладбище, но, когда появилась информация, что погост в центре города ликвидируют, родители перенесли прах на Новогражданского кладбище.

Рязань. 28 ноября 2019 года.

Спустя 30 лет рядом с детьми похоронили и их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU