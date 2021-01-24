Погибли девять детей: в рязанском селе до сих пор не могут забыть жуткую трагедию

Четверых мальчишек похоронили в одной могиле на кладбище села Колесня.

Ворон, сидевший на верхушке заиндевевшей березы, расправил крылья и с недовольным криком полетел вслед за заходящим где-то за облаками солнцем. Мы возвращались из захаровского села Колесня, где говорили с очевидцами далекого лихолетья.

В военные и первые послевоенные годы рязанские дети нередко становились жертвами своего любопытства и бесшабашных игр с боеприпасами - найденными где-то неразорвавшимися минами, снарядами или авиабомбами. В наших материалах мы упоминали ранее о подобных случаях, но новая история оставила в душе по-настоящему глубокий след. Красный от детской крови пруд, шок родителей и девять (!) погибших мальчишек.

СТРАШНАЯ ПОСЛОВИЦА

- Родом я из села Колесня Захаровского района. Хорошо помню, как в детские годы во время учебы в Колеснинской начальной школе наша учительница Антонина Петровна Фомина рассказывала о деревенских ребятах, погибших на Ивановом пруду после попытки разобрать немецкую авиабомбу, - делится Василий Алексеевич Максимов (1951 г. р.). – Антонина Петровна предостерегала нас от необдуманных поступков, которые могли привести к беде, учила быть ответственными и внимательными. При этом приводила в пример слова одного из погибших подростков: «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Впрочем, этой пословицей нас, деревенскую ребятню, стращали и родители.

Нужно сказать, что сегодня Василий Алексеевич живет в соседней деревне Безлычное. Но и в самой Колесне местные жители, вспоминая отгрохотавшую войну, будто молитву или заклинание, повторяют слова: «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

Когда мы добрались сюда, село только-только приходило в себя после обрушившегося накануне снегопада. Тарахтел старенький трактор, по дворам люди работали лопатами.

Случилась эта трагедия в декабре сорок первого. Василий Сергеевич Кувшинов (1936 г. р.) в тот день потерял родного брата. - Сейчас уже точно и не скажу, что это за самолет, но скорее всего, немецкий, - вспоминает Василий Сергеевич. - Ведь всегда так было - кто-то в самый огонь лезет, а кто-то просто в поле сбросит. Вот и в тот раз сбросили бомбу на краю поля, но не разорвалась она, ушла в снег и землю. А ребятишки ее и откопали…

Василия Сергеевича Кувшинова мы застали за работами у собственного дома. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ПРОКЛЯТИЕ БОГОСЛОВСКОГО ХРАМА

В 1894 году в селе Колесня была построена каменная Богословская церковь, более двадцати лет спустя сельчане взялись за строительство колокольни, но грянул семнадцатый год… По воспоминаниям местных жителей в 1938 году храм закрыли и сломали. Кирпич пошел на строительство большака - дороги между Михайловом и Рязанью, - а главку купола зачем-то скатили в Иванов пруд.

Сюда, ко вмерзшей в лед главе храма, мальчишки и принесли неразорвавшуюся бомбу.

- Моя сестра с подружкой взяли лопаты, хотели тоже идти, - рассказывает Мария Ефимовна Миронова (1932 г. р.). - Мужик какой-то спросил: «Куда вы?» Они ему: «Мы бомбу откапывать!» Он их матом обложил - не пошли, в общем, они никуда. Целы остались… Жили у церкви Криксины - парнишка их бежал с криком: «Обождите взрывать!» А мужик какой-то болтнул ребятам, что раз не сработала при падении, мол, «пясок в ней». Вот и залез на главу храма Сережа Капышин и со словами: «Или грудь в крестах, или голова в кустах!» - со всей силы стукнул бомбу о металл… Отец мой гробы делал, как сейчас помню. Девять человек насмерть, еще двоих ранило - все мальчишки, подростки.

Мария Ефимовна Миронова помнит по фамилиям почти всех погибших. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

БАЛОВСТВО ИЛИ ГЕРОИЗМ?

Говорят, сам Сережа Капышин разлетелся на куски, а пруд из белого стал красным.

- Я на печке лежала - ка-а-ак вдарило, - продолжает свой рассказ Мария Ефимовна. - Помните, про Криксина упоминала? Его тоже убило - взрывной волной.

- Все стекла повыбило в домах у пруда, - возвращаемся к воспоминаниям Василия Сергеевича. - Чего они добивались? Да баловство это, самое настоящее баловство! А детей много там было: кого любопытство привело, а кто просто с горы катался.

Со своей стороны отметим, что существует и другое мнение: мальчишки вроде как хотели обезвредить вражеский снаряд, чтобы в дальнейшем никто не пострадал. Именно поэтому Сергей Капышин перед смертью говорил «о груди в крестах», то есть в наградах. Но действовал он и его товарищи действительно безрассудно.

Кстати, точное количество жертв трагедии нуждается в уточнении, поскольку, по воспоминаниям других жителей Колесни, погибли 10 человек!

В те декабрьские дни сорок первого в селе стояла расквартированной одна из стрелковых дивизий 10-й армии Голикова. Мария Ефимовна Миронова говорит, что именно в их доме военный врач оказывал помощь двум раненым при взрыве парням.

- Так вот и погиб мой брат. Самый старший - Иван - на войне был, контуженный, но вернулся, а Мишка погиб в родном селе, - заканчивает эту грустную историю Василий Кувшинов.

P. S. Давно уже отгремела война. Но до сих пор на территории Рязанской области время от времени находят неразорвавшиеся боеприпасы, до сих пор они угрожают нашим детям. Берегите своих мальчишек, расскажите им об опасности, научите быть осторожными. Не нужно, чтобы отголоски того лихолетья и сегодня уносили жизни.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сотрудники НКВД до последнего защищали госимущество в Захарове и не смогли уйти живыми от немцев

Рассекречены документы, проливающие свет на самую трагичную военную историю небольшого райцентра (подробности).