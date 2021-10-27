Где в Рязани дышать хорошо?

ГК «Стройпромсервис»

Рязань никак нельзя назвать зеленым регионом. Это промышленный город со всеми свойственными ему экологическими проблемами, одна из которых – загрязненный воздух.

Главный фактор, определяющий экологическую обстановку - это локация. И для многих рязанцев – особенно семей с детьми - ответ на вопрос, насколько экологически безопасным будет их жилье, становится краеугольным камнем. Выбирая квартиру, горожане теперь обращают внимание не только на инфраструктуру, но и на розу ветров.

Квартира на любой бюджет

В последнее время все больше людей понимают, что в зависимости от экологии места, где располагается жилье, можно за собственные деньги приобрести или «больницу», или «санаторий». А вот тут-то возникает следующая проблема. Многие думают, что экологичность района отражается на цене недвижимости. Но жилой комплекс «Окские просторы» от ГК «Стройпромсервис» - исключение. Здесь легко подобрать квартиру на любой бюджет – цены стартуют от 900 000 рублей, но и количество свободных квартир уменьшается ежедневно.

«Здесь легко дышится» - эту фразу менеджеры компании «Стройпромсервис» нередко слышат от клиентов, покупающих квартиры в «Окских просторах». И действительно: этот район выгодно отличается от большинства рязанских районов с новостройками своей экологичностью.

Идеальное место для здоровой жизни

Район Дядьково - лидер по экологическому благополучию в Дашково-Песочне. Здесь нет промышленных предприятий, как, например, в южной части микрорайона, нет оживленных автомобильных дорог, по которым круглосуточно идет транспортный поток, загрязняя воздух выхлопными газами.

Сложная ситуация с точки зрения экологии и в центре Дашково-Песочни. Главная причина — большое скопление машин. Максимальное количество вредных веществ выбрасывается именно в пробках, когда автомобили часто трогаются и тормозят. При этом выбросы в центре толком не рассеваются из-за плотной застройки. В ЖК «Окские просторы» только малоэтажные кирпичные дома, которые не препятствуют перемещению воздушных потоков. Кроме того, «Окские просторы» строится рядом с лесом, живописным притоком реки Оки и активно озеленяется.

Дома комплекса находятся вдали от оживленных проезжих частей: сюда не доходят вредные выхлопы и шум машин. Благодаря удачной розе ветров городские воздушные потоки практически не достигают территории комплекса. Ветра приносят сюда чистые воздушные массы с Окских полей, а выбросы в атмосферу здесь незначительные. Все это превращает «Окские просторы» в идеальное место для здоровой жизни.

ГК «Стройпромсервис»

Островок цивилизации в окружении живописной природы

Микрорайон задумывался как островок цивилизации в окружении живописной природы. Чтобы погулять с детьми, не нужно уезжать далеко от дома - достаточно выйти во двор, где расположен собственный сафари-парк c животными или прогуляться пешком до благоустроенной набережной, пройтись по дорожкам зеленой зоны.

Помимо зон отдыха в ЖК запроектированы детский сад, ясли и школа – все это на закрытой территории. Рядом с комплексом находятся уже действующие школы и сады.

На сегодняшний день в комплексе построены четыре дома из 11 запланированных, а три дома уже полностью заселены.

Подробности

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ГК «Стройпромсервис»

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

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