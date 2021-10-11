«Пусть всех забирают вас. Мне вы не нужны!» Под Рязанью многодетная мать отказывается от пятерых детей

Местные органы опеки якобы бездействует, они жалеют многодетную мать.

В Клепиковском районе творится невообразимое – мать шестерых детей готова отдать дочек. Видимо, кому угодно. Просто у нее нет денег их кормить. Хотя сама регулярно пьет.

В селе Екшур живет многодетная мать. Приехала в рязанскую глубинку она с Украины несколько лет назад, но гражданство российское получить смогла. Все бы ничего, да только пьет она адово, пьет до безумия, теряя над собой контроль и избивая собственных детей. Все это рассказала некая Мария Вешнекова в социальных сетях. Связаться с автором сообщения пока невозможно, ее страница заблокирована.

«У нее шесть детей. Одна девочка уже взрослая, ушла из семьи. Сейчас с ней проживают пять несовершеннолетних… все девочки, хорошие. Но дело в том, что Татьяна пьет. Работает около года, но это лишь потому, что кушать хочется, а так бы и не работала. Все остальное время пьет», - пишет женщина.

По ее словам, девочки постоянно грязные, у них вши, часто болеют. Жилья своего у семьи нет, живут на съемном, в старом общежитии, где нет ни ванны, ни кухни, а туалет общий. «В этом доме постоянно пьют и дерутся, ужасный дом. У матери огромные проблемы с алкоголем, пьет до безумия… избивает девочек. Постоянно приводит домой пьяных мужчин и делает ужасные вещи. В доме антисанитария. Девочки моются раз в неделю, а иногда и реже. Что касается еды, все плачевно. Несмотря на то, что она работает, женщина берет еду в долг».

Как отметила в своем посте Мария Вешнекова, сейчас две младшие девочки болеют ветрянкой, а мама пьет. Местные органы опеки якобы бездействует, «они ее жалеют».

«Но это не может больше так продолжаться. Очень жалко детей. Я - человек, который знает немного. Старшим девочкам достается больше всех, они уже сами готовы уехать от нее, но боятся за младших. Помогите оглаской. Это последняя надежда, чтобы органы опеки сделали хоть что-то», - написала Мария.

На видео, которое прикрепила автор поста прекрасно видно и слышно, как мать спокойно говорит детям: «Пусть всех забирают вас. Мне вы не нужны! Я столько не зарабатываю…»

На вопрос одной из дочерей, мол, зачем тогда рожала, мать ответила просто: «Молодая была, глупая».

Позже стало известно, что уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова взяла на контроль ситуацию в этой семье. В самое ближайшее время туда наведаются органы опеки и подразделение по делам несовершеннолетних (читать подробнее).

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