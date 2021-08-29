Лежать на животе 16 часов в сутки: рязанский врач объяснил, что делать во время острого заболевания ковидом

Лежание на животе облегчает дыхание и освобождает определенные отделы легких, которые прилегают к спине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С распространением новых штаммов коронавируса наблюдается сокращение инкубационного периода инфекции и в среднем, он сейчас составляет около пяти дней. Об этом рассказывает заведующий инфекционным отделением ОКБ им. Семашко Владимир Гришин.

— В зависимости от степени тяжести течения COVID-19 продолжительность острого периода различается. Если у человека легкое течение, период разгара болезни - от 7 до 10 дней, — рассказывает специалист. — Время выздоровления после острой фазы длится в среднем около двух недель. Этот срок зависит от возраста пациента и от наличия у него хронических заболеваний.

По словам врача-инфекциониста, важно не упустить момент начала заболевания. Если больной находится в группе риска по возрасту и по сопутствующей патологии, то при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу, чтобы не допустить развития тяжелой формы.

— Основные маркеры, которые говорят о том, что заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, это стойкая фебрильная лихорадка, не снижающаяся на фоне приема жаропонижающих препаратов, появление одышки и чувства нехватки воздуха. При таких признаках требуется немедленное обращение за медицинской помощью.

Врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением ОКБ им. Н. А. Семашко Владимир Гришин.

Врач особо отмечает, что во время острого периода заболевания людям противопоказаны все физиотерапевтические процедуры, лечебная и дыхательная гимнастики, в целом - любая двигательная активность. Основное, что нужно делать – проводить как можно больше времени лежа в кровати на животе. По 16 часов в сутки.

У пациентов, перенесших коронавирус в среднетяжелой и тяжелой формах, которые находятся в группе риска, довольно часто присутствует постковидный синдром. Появляется декомпенсация хронических проблем. У людей, котороые раньше не имели серьезных проблем со здоровьем, но переболевших тяжело коронавирусом, наблюдается длительная астенизация, слабость, утомляемость, потливость, нарушение мнестических функций (потеря памяти). Все эти проявления могут сохраняться до полугода.

— Для восстановления здоровья после перенесенного ковида рекомендуем пройти реабилитацию. За разработкой и реализацией программ восстановления нужно обращаться к врачам отделений восстановительного лечения, — советует Владимир Гришин. — Также люди, переболевшие COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию с расширенным списком исследований.

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