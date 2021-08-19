Трупов много, денег мало: как пандемия повлияла на рынок ритуальных услуг

В нынешнем году рязанцам потребовалось на 20,5% больше участков на кладбищах. Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рост смертности в Рязанской области за 1,5 года пандемии COVID-19, который фиксирует официальная статистика, должен был привести к увеличению доходов ритуальных агентств. Однако оказалось, что россияне не спешат тратиться на похоронные услуги. Более того, представители отрасли все чаще начинают говорить о возможном банкротстве своих предприятий. Основные причины снижение уровня доходов граждан, экономия рязанцев на ритуальных услугах.

СМЕРТНОСТЬ РАСТЕТ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД

Ежегодное число умерших в новейшей истории Рязанской области постоянно снижалось с 2003 года, когда у нас умерло 25 773 жителя, до 2019 года с его 16 853 покойниками. Но год назад стало понятно, что все изменилось. И теперь смертность растет второй год подряд.

В 2020 году избыточная смертность то есть превышение числа умерших по сравнению с доковидным 2019 годом составила 2930 человек. Прирост примерно на 17,3%.

Что же произошло в прошлом году в нашем регионе? Землетрясений, наводнений, падений метеоритов с большими жертвами не наблюдалось. Война близко не подбиралась. Холера и чума нас не посещали. Из всех прокатившихся по Рязанской земле бедствий – только коронавирусная инфекция.

Специалисты считают, что примерно 70-75% прироста смертности вызвали причины, связанные с COVID-19 (пневмонии, тромбозы, инфаркты и инсульты, перегрузки при высокой температуре). Еще большую цифру в начале 2021 года озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сказав, что на коронавирус и его последствия пришелся 81% избыточной смертности.

Когда появились данные по смертности в первом полугодии 2021 года, просматривавшие их аналитики ожидали относительной стабильности: ведь в прошлом году в это время уже бушевал коронавирус. Но из-за зимней «второй волны» и начавшейся в июне «третьей волны» заболеваемости умерших в январе-июне 2021 года оказалось на 1820 человек (на 20,5%) больше, чем в январе-июне 2020 года.

Это примерно 10 лишних покойников в сутки на целую область. Если учесть, что город Рязань составляет по населению половину области, то в городе каждый день хоронят в среднем не по 24 человека, как в 2019 году, а по 29-30. Так что же, похоронный бизнес, столкнувшись с увеличением заказов, чувствует себя в плюсе?

ПОКОЙНИКОВ БОЛЬШЕ, ДЕНЕГ МЕНЬШЕ?

На фоне роста смертности и естественной убыли населения доходы похоронного бизнеса, как ни странно упали. И если в 2019 году, по данным Рязаньстата, рязанцы потратили на ритуальные услуги 303 миллиона 200 тысяч рублей, то в 2020-м только 270 миллионов 300 тысяч. Эксперты считают, что связано это, в первую очередь, со снижением доходов населения. Люди стали обходиться минимумом и экономят на дополнительных услугах. В частности, спрос на мемориальные услуги и обслуживание могил существенно упал.

Также не стоит исключать, что реальная выручка ритуальщиков может быть выше, по меньшей мере, в два раза, чем официальная статистика, поскольку порядка 70% дохода частных похоронных бюро находятся в «серой зоне». Подтверждением этой версии является еще один показатель, озвученный Рязаньстатом, индекс физического объема к предыдущему году. Согласно этим данным, в 2020 году ритуальных услуг оказано на 14% меньше, чем в 2019 году.

«ВЫ СХОДИТЕ НА КЛАДБИЩЕ – ТАМ ОДНИ КРЕСТЫ СТОЯТ»

Поняв, что статистика вещь довольно лукавая, мы решили узнать непосредственно у представителей похоронной отрасли, как 1,5 года пандемии отразились на их бизнесе. Для этого корреспондент «КП-Рязань» отправился на Скорбященское кладбище, где расположился своего рода ритуальный кластер.

– Рост умерших и числа похорон, конечно же, ощущается, поделилась своими наблюдениями сотрудница агентства «Ритуальный дом». – Работы стало больше, а вот выручка выросла не так сильно. Я бы не стала говорить, что похороны стали беднее, просто у поставщиков наблюдается некоторый дефицит, к примеру, гробов. Это связано и с подорожанием древесины, и возросшим на них спросом. И если раньше люди выбирали из разных вариантов, то сейчас чаще берут то, что есть в наличии.

А вот в компании «Ангел» с коллегой не согласились, там говорят, что никаких изменений, а уж тем более дефицита гробов они не заметили.

- У нас никакого дефицита нет приходите и покупайте. Да и то, что похорон за последние 1,5 года стало больше, я бы не сказала. Сезонный рост есть, например, во время жары и зимой люди умирают чаще. Но связано ли это с пандемией, я не знаю.

– А у нас рост есть, – присоединилась к разговору работница соседней ритуальной конторы. - Что уж говорить, умирать стали больше. Причем не только от коронавируса, но и от того, что по другим болезням помощь получить стало гораздо сложней. Врачей в больницах и так не хватает, а многих еще и перекинули на ковид.

В агентстве «Ритуальные традиции» нам также рассказали, что умирать людей стало больше, но и взрывного спроса на услуги тоже нет:

– Обращаться к нам стали чаще, но мы быстро приспособились к новым реалиям и сейчас, как и раньше готовы выполнять все заказы. Дефицита гробов тоже нет.

Что же касается изготовления памятников, то здесь о росте заказов говорить пока рано: их устанавливают, как минимум, через год после смерти и желательно в теплую погоду. Поэтому последствия пика смертей конца прошлого-начале этого года мы с вами увидим где-то через год. А вот тот факт, что люди стали беднее, не ушел от внимания производителей памятников:

– Заказов стало значительно меньше. У людей денег нет, и проблемы сейчас у них совсем другие. Вы на кладбище сходите и увидите, что там одни кресты стоят, памятники сейчас мало кто ставит, – рассказал «КП» директор ООО «Мемориал-Сервис» Игорь Кисляков.

Коронавирус действительно изменил динамику смертности в Рязанской области. Теперь совершенно очевидно, что именно пандемия повлияла на появление в регионе избыточного числа умерших. Однако эта непредвиденная смертность, затронувшая в том числе и вполне здоровых людей, которые не копили «гробовых» денег, показала, насколько скромно живут рязанцы, вынужденные максимально ужиматься в расходах, чтобы похоронить своих родных и близких.

КСТАТИ

Какой минимум на жизнь, такое и пособие на погребение

Социальное пособие на погребение в Рязани в 2020 году было в очередной раз проиндексировано и составляет 6425 рублей. Государство считает, что на эти деньги можно провести так называемые «социальные похороны» - без бальзамирования, с самым простым гробом, без всяких церемоний и без креста на могильном холме. «Минимальные похороны», которые предлагают в 2021 году ритуальные конторы в Рязани, стоят примерно 13-14 тысяч рублей, а «средние» - от 28 до 33 тысяч. В реальности же на погребение своих близких рязанцы тратят значительно больше.

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