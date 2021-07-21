Терпеливо выполняла все указания: как спаслась от ковида рязанка с поражением легких 99%

Врачи были поражены таким результатом КТ легких, но потом вместе с пациенткой радовались ее маленьким победам над болезнью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько месяцев назад в ковидный госпиталь Рязанской областной больницы имени Семашко поступила 69-летняя пациентка Анна Алексеевна. Женщину с ярко выраженной дыхательной недостаточностью сразу перевели в реанимацию. Пациентка была буквально на качелях – ее состояние то улучшалось, то ухудшалось. И так продолжалось месяц… В реанимации женщине делали рентгенографию легких, где описывали тотальное затемнение легочной ткани.

После стабилизации состояния, когда больная пенсионерка вернулась в профильное отделение, то из-за сильной слабости могла только лежать. Она не могла сама есть, сама садиться. Малейшие движения вызывали дискомфорт и одышку… На помощь приходили медсестры, которые кормили ее и всячески за ней ухаживали.

Через неделю после перевода в профильное отделение компьютерная томография (КТ) показала поражение легких около 99%. Но, несмотря на такую картину, состояние Анны Алексеевны постепенно улучшалось. Спустя несколько дней она уже смогла сама присаживаться, и даже вставать, правда, с посторонней помощью. Улучшились и показатели сатурации – женщине требовался меньший поток кислорода.

— Мы все были поражены таким результатом КТ легких. Я такую информацию пациентам, конечно, не говорю. Они эмоционально изменчивы, — рассказывает лечащий врач Наталия Гусейнова. — Тем более, что в стационаре больным психологически тяжело находиться долго. Анна Алексеевна понимала, что поражение легких у нее большое, но терпеливо выполняла все указания, и мы с ней вместе радовались ее маленьким победам над болезнью.

Постепенно состояние пациентки улучшалось… Для выздоровления ей понадобилось 2,5 месяца. В день выписки женщина уже крепко стояла на ногах сама, ее никто не поддерживал. Дома, на этапе восстановления, Анна Алексеевна периодически использовала небольшой поток кислорода через концентратор, а через месяц отказалась и от него. Он ей больше был не нужен.

— Нужно пациентов психологически поддерживать, а иначе они могут впасть в депрессию, — продолжает Наталия Ромовна. — Многим больным кажется, что их состояние самое тяжелое и все плохо. Конечно, тяжелых больных бывает много, но мы каждый день получаем опыт и совершенствуем свои знания. Наши пациенты выздоравливают, восстанавливаются, значит, мы все делаем правильно!

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