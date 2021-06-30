Городские власти защищают в суде решение вице-мэра, отставленного из-за неудовлетворительной работы

Слесари неустанно работают на «Водоканале», но необходима системная реорганизация муниципального предприятия. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Продолжается затянувшееся судебное разбирательство, в котором инвестор ГК «Росводоканал», желающий взять в аренду рязанские сети водоснабжения и водоотведения, добивается от городских властей разъяснения причин отказа в концессионном соглашении с ним. Рязанские чиновники изначально избрали стратегию замалчивания мотивов своих решений по этому вопросу и перед предпринимателем, и перед общественностью. Поэтому вместо стола переговоров в итоге получилась судебная скамья.

«Я вам потом объясню!»

Решение, мотивы которого сегодня инвестор требует у чиновников пояснить в суде, было принято еще 14 сентября 2020 года рабочей группой под председательством заместителя главы горадминистрации Владимира Бурмистрова. Член ростовской команды управленцев, назначенный на эту должность бывшим вице-губернатором Игорем Грековым, отказался подписывать концессионное соглашение. Прибывший в регион для наведения порядка, он на деле поучаствовал в создании мусорной монополии, едва не уничтожил в городе общественный транспорт и похоронил Рязань под снежными сугробами, провалив уборку улиц и в придачу закупив ненужные очистительные машины.

После безуспешных попыток губернатора Рязанской области Николая Любимова научить управленца работать, ему предложили отставку, которую он мужественно принял, покинув свой пост 23 марта. Кстати, это произошло после масштабного интернет-голосования, в котором за скорейший уход заместителя председателя администрации со своего поста высказались рекордные 97% респондентов.

Однако хотя чиновник и сменил место работы, дело его живет. Во всяком случае, с концессией рязанского «Водоканала», тайну решения которого он унес с собой. Еще 17 сентября 2020 года, на заседании гордумы, на прямой вопрос депутата Алексея Захарова о причинах отказа инвестору, он пообещал все объяснить позже и в личной беседе. Но не сложилось…

Как может администрация города сегодня, почти через год, отстаивать в суде неизвестно чем мотивированные решения потерявшего доверие коллег и горожан чиновника – загадка. Возможно, просто из принципа неудобно давать обратный ход, даже если он кажется более разумным.

«Ждем красочного обоснования»

Тем временем, оставшиеся без откровений Бурмистрова депутаты городской Думы сами ищут возможные мотивы отказа мэрии в концессионном соглашении по «Водоканалу» федеральному инвестору.

– В отличие от предыдущей попытки концессии (2015 года – Ред.), нет красочного обоснования нужности и полезности мероприятия. Просто документально обозначили намерение заключить концессионное соглашение в отношении данного муниципального предприятия – и все, – сетует депутат Эвелина Волкова.

Точно, нет. Потому что даже правительство Рязанской области «не обладает информацией обо всех аспектах и деталях – финансовых, гражданско-правовых, имущественных в сфере ЖКХ города Рязани», как заявили его представители на суде. А как говорится, «на нет и суда нет», то есть про наличие оснований для отказа в заключении договора концессии представителям тоже неизвестно ничего, так как «нет информации».

– С городским водоснабжением все стало либо хуже, либо осталось на прежнем низком уровне. Да, очень много претензий к МУП «Водоканал», но, возможно, лучше поставить адекватное руководство, прежде чем начинать переговоры о концессии? – задается вопросом другой депутат Алексей Захаров.

Занятость народных избранников и многообразие вопросов, которые им приходится рассматривать, понятны. В таких случаях презентация обязательств концессионера в концентрированном виде необходима, и она есть, причем давно обнародована.

Для депутатов и для всех неравнодушных граждан мы уже публиковали материалы, в которых освещали пошаговые разъяснения ГК «Росводоканал», сколько средств, когда и куда будут направлены инвестором, чтобы обеспечить рязанцев качественным водоснабжением и водоотведением. Но помнится, инвестор и сам был готов презентовать рязанским депутатам проект концессии и детально его прокомментировать. Отметим лишь, что нас, журналистов, впечатлило, что частный оператор готов был работать, гарантируя в договоре рост тарифа для жителей не более, чем на 4% в год, то есть «страшилки» про воду «за огромные деньги» придется из публичной риторики исключить. По нынешним временам такое щедрое предложение более чем впечатляет. За это бы да ухватиться, так нет, запасаемся попкорном.

Почему потенциальный оператор считает, что управление инфраструктурой концессионером эффективнее, мы снова спросили генерального директора ГК «Росводоканал» Антона Михалькова:

– Государственно-частное партнерство – пожалуй, лучший способ получить профессиональное замотивированное руководство муниципальным предприятием, сдвинуть дело с мертвой точки, добиться развития там, где наблюдался застой. Решаются сразу две важнейших задачи. С одной стороны – привлечение инвестиций и бизнес-партнера, который действительно заинтересован в эффективности проводимых мероприятий, потому что таковы условия его договора. С другой – сохранение всех объектов в муниципальной собственности, поддержание постоянного контроля над ними.

Не поспоришь.

Пример успешной концессии

От рязанских чиновников и депутатов часто приходится слышать, что примеров успешных концессий муниципальных предприятий в России нет. Но это не так. Да – работа по концессионным соглашениям – трудная, особенно в сфере водоснабжения и водоотведения, приходится решать много проблем, нести непредвиденные расходы, где-то спорить, где-то даже судиться, но поступательное движение есть. И качество жизни людей меняется. Мы не поленились и посмотрели, как менялась ситуация в регионах, где уже много лет работает «захватчик». Не стоит забывать, в каком состоянии городские сети водоснабжения и водоотведения передаются инвестору, сколько там нерешенных вопросов. И тем не менее, концессионеру удается добиваться прогресса, сети обновляются, проблемы решаются.

Взять, к примеру, Воронеж, где ГК «Росводоканал» с 2012 года работает по концессионному соглашению. Не будем говорить за жителей этого города, дадим слово местным депутатам, которые, безусловно, владеют ситуацией лучше, чем мы, рязанцы.

– Плюсы от концессионного соглашения с ООО «РВК-Воронеж» (дочернее предприятие ГК «Росводоканал» – Ред.), бесспорно, есть, – говорит депутат Воронежской городской Думы Юрий Яковлев. – Так, например, после строительства цеха механического обезвоживания осадка устранена проблема в микрорайоне Тепличный – пропали неприятные запахи, на что долгое время жаловались жители… В целом программа концессионного соглашения в Воронеже успешно реализуется.

Впрочем, оператор давно предлагает рязанским чиновникам, депутатам, общественности познакомиться не только с предложением на бумаге, а своими газами увидеть все плюсы и минусы работы по договору концессии.

– Мы приглашаем представителей администрации, депутатов, журналистов приехать с визитом на наши предприятия, например, в Тюмень, Омск, Воронеж, – говорит Антон Михальков. – Там идет планомерная партнерская работа, проблемы становятся задачами и решаются.

Осталось только обеспечить транспорт, наметить дату выезда, разослать персональные приглашения – и тогда горожане смогут сами сформировать представление о целесообразности концессии без сомнительных посредников и таинственных мотивов.

В ТЕМУ

Износ сетей водопроводно-канализационного хозяйства Рязани составляет 75%. Поскольку длина всех водопроводных труб в городе – около 800 км, то из тех, что требуют замены, можно протянуть линию от Рязани до Москвы и обратно, а потом до Ряжска.

Муниципальное предприятие «Водоканал» управляет денежным потоком в размере 1,9 млрд рублей в год – по крайней мере, такой была выручка в «доковидном» 2019 году. Однако появляющуюся прибыль никак не могут аккумулировать и направить на решение главной задачи. В каком коммунальном колодце «без дна» она тонет? Не потому ли судебный процесс растянулся на месяцы, а внятных аргументов в правовом поле мы так пока и не слышим? Или вся эта история оказалась тяжелым наследием тех, кто отказал инвестору в диалоге на основании каких-то своих, очень субъективных выводов и для решения каких-то своих, очень личных задач и благополучно из нашего региона убыл, завещав коллегам суды, раздоры и бесконечный кадровый калейдоскоп в МУП «Водоканал» Рязани.