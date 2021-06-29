«Ручки ее прямо на моих глазах ушли»: очевидец трагедии на Цне рассказал, как утонула 12-летняя девочка

Трагедия на Цне произошла во многом из-за того, что дети остались без присмотра взрослых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильная жара погнала рязанцев спасаться от нее на речки и озера. Но не всегда и не везде можно обустроить официальные пляжи - требования очень высоки: нужны медицинские работники и спасатели, да и не в каждом месте пляж устроишь. Поэтому на не оборудованных для купания пляжах всегда много народу.

Коварная Цна

Рязанский райцентр Сасово расположен на реке Цне. В ее нижнем течении спокойные участки сменяются стремнинами, отмели - широкими омутами.

Одно из популярных «диких» мест отдыха сасовцев находится чуть ниже автомобильного моста через Цну - пойма просто испещрена автомобильными дорогами, ведущими к мини-пляжам. На одном из них и разыгралась трагедия.

В тот день 35-летний Николай приехал на водоем, чтобы искупать свою собаку породы хаски.

- Там уже были трое взрослых и трое детей. А потом неожиданно осталось два ребенка, мальчик и девочка. И в какой-то момент моя жена заметила, что дети тонут.

В месте, где тонули дети, глубина была четыре метра, это на расстоянии пяти-шести метров от берега.

- Мальчишку потащило на глубину, а девочка его просто держала. Ни в какую воронку она не попадала. Где-то писали, что какая-то женщина видела, что отец девочки приехал, нырял-искал ее, мальчика вытащил, а девочка в воронку попала... Это все бред, - продолжает Николай. - Она просто выбилась из сил и утонула. Одна-то выплыла бы, а с мальчиком - сил не хватило. Она его держала, а сама тонула. Его поднимает, воздуха немножко глотнет - и опять под воду. Пока я доплыл, ручки ее прямо на моих глазах ушли...

Мальчишку Николай поймал уже под водой. Десятилетний ребенок от страха стал взбираться своему спасителю на голову. Николай взял его подмышку, так, чтобы ребенок оставался в воде на уровне груди, а другой рукой искал девочку.

- Я и его держал, и девочку стал искать, рукой-ногой там водил, надеялся или схватить самому, или она зацепится... Потом уже сам стал выдыхаться, мальчишку на берег вытащил - и давай нырять. На четвертый раз в воронку попал, когда выбрался, нырнул в последний раз... Там ведь и видимости практически никакой, у поверхности воды - сантиметров 20 примерно, а глубже вообще ничего не видно. Было страшно, что сам утону, особенно, когда в воронку попал. Ну и психологически ведь еще, я же понимал, что могу обнаружить труп, что его тоже нужно будет как-то взять, среагировать быстро. Очень не по себе было. Когда понял, что сам уже не найду, стали вызывать 112. Это минут семь-восемь прошло с того момента, как девочка скрылась под водой.

На берегу жена Николая прикрикнула на мальчика, чтобы тот за родителями бежал, но тот побежал к отцу девочки, который работает смотрителем моста.

- Отец девочки пришел, разделся по пояс, походил вдоль берега по траве, поискал... Потом мы с ним дальше пробежали, думали, может, прибило течением. Ну и через час МЧС приехало и вытащило ее именно в том месте, где я показал.

- Тело мы обнаружили приблизительно в четырех метрах ниже по течению от того места, где она ушла под воду, - говорит водолаз Владимир Трухин, - где-то метрах в семи от берега, на глубине около 2,5 метра.

- А как часто там люди тонут?

- Вообще, это место запрещено для купания еще с 2007 года, когда там утонули двое. С тех пор все было спокойно. Погибшей девочке было 12 лет, а спасенному ею мальчику - 10.

Нет разряда по плаванию - отдохни на берегу

Будний день, четвертый час дня. На том самом «диком» пляже стоят две машины.

- Теплая!

- Не боитесь? Как-никак в субботу здесь ребенок утонул.

- А мы так далеко не заплываем! Вот смотри, - говорит один из аборигенов, - здесь вода спокойная, течения нет, а вон видишь, как вода несется?

Знаки, запрещающие купание, устанавливают не просто так. Фото: Влад КОМЯКОВ

Захожу в воду. Дно хорошее, твердое. Течения действительно нет. Зашел почти по шею. Отталкиваюсь, делаю пару гребков - и меня сносит в сторону на несколько метров. За десять секунд. Когда выплыл, сердце колотилось. Что уж говорить о детях...

В общем, знаки, запрещающие купание, устанавливают не просто так.

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель руководителя Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Михаил Шувариков:

— Девочка 12 лет и десятилетний мальчик купались в неотведенном месте. Они были соседями, — рассказывает. — Отец девочки в это время был неподалеку и охранял мост, но периодически подходил к детям. В какой-то момент мимо проходила пара, услышала крики, и увидели, как мальчик тонет, а девочка пытается его вытолкнуть. Все происходило недалеко от берега. Мужчина подбежал и вытащил мальчика, потом пытался найти девочку, но она уже пропала… В настоящее время мы проводим проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

ВАЖНО!

Следственное управление СК России по Рязанской области напоминает, что любой водоем - это место повышенной опасности.

Основными причинами гибели детей на воде являются:

- оставление их без присмотра;

- несоблюдение правил безопасности на воде;

- неумение детей плавать;

- купание в неустановленных и необорудованных местах;

- недостаточное внимание к проблемам предупреждения детской смертности на воде со стороны должностных лиц.

Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду!

Во избежание трагических случаев гибели не допускайте бесконтрольные прогулки детей вблизи водоемов!

Не забывайте: безопасность детей - забота взрослых!

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