Тройка, шестерка – мрак: в «Локомотиве» объяснили, почему освещение включают выборочно. Дело в деньгах

Суббота, 21:04. На стадионе «Локомотив» в Рязани мрак.

Администрация стадиона «Локомотив» продолжает избирательно подходить к работе мачтовых светильников для занимающихся спортом.

Вечером 8 августа, около 21:00, освещения не было. По словам сторожа, администратор отказалась включать, так как «мало бегунов».

Позже, когда совсем стемнело, мачты включили.

«Я включила сначала "тройку" (три мачты – Ред.), но оказалось, что она не работает, поэтому включила "шестерку". Сейчас горят шесть мачт», - сказала администратор.

Работники спортивного сооружения назвали две причины отсутствия освещения - мало бегунов и невозможность включить только три мачты.

По словам работницы «Локомотива», им сказано: «если бегуны – включайте тройку, если футболисты играют – шестерку». Видимо, дело в экономии – никакой дискриминации.

«Если нам сделали два варианта, значит у нас есть право ими пользоваться… Это все деньги стоит…» - пояснила женщина.

В апреле 2025 года городская администрация сообщила, что в Рязани после реконструкции освещения открылся стадион «Локомотив». Потратили на установку новых мачт немногим более 18 млн бюджетных рублей, не считая полуторамиллионных затрат на проектировку.

Были вынуждены включить все шесть.

Спортшкола «Локомотив» входит в систему муниципальной спортшколы «Золотые купола». Руководят учреждением кикбоксеры – директор Юрий Храмов и замдиректора, завхоз Михаил Максимов.

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