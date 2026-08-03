Тройка, шестерка – мрак: в «Локомотиве» объяснили, почему освещение включают выборочно. Дело в деньгах

Администрация стадиона «Локомотив» продолжает избирательно подходить к работе мачтовых светильников для занимающихся спортом.
Вечером 8 августа, около 21:00, освещения не было. По словам сторожа, администратор отказалась включать, так как «мало бегунов».
Позже, когда совсем стемнело, мачты включили.
«Я включила сначала "тройку" (три мачты – Ред.), но оказалось, что она не работает, поэтому включила "шестерку". Сейчас горят шесть мачт», - сказала администратор.
По словам работницы «Локомотива», им сказано: «если бегуны – включайте тройку, если футболисты играют – шестерку». Видимо, дело в экономии – никакой дискриминации.
«Если нам сделали два варианта, значит у нас есть право ими пользоваться… Это все деньги стоит…» - пояснила женщина.
В апреле 2025 года городская администрация сообщила, что в Рязани после реконструкции освещения открылся стадион «Локомотив». Потратили на установку новых мачт немногим более 18 млн бюджетных рублей, не считая полуторамиллионных затрат на проектировку.
Спортшкола «Локомотив» входит в систему муниципальной спортшколы «Золотые купола». Руководят учреждением кикбоксеры – директор Юрий Храмов и замдиректора, завхоз Михаил Максимов.
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