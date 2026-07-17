Питирима в Таджикистан, Никодима – настоятелем монастыря. Синод РПЦ принял кадровые решения, касающиеся Рязанской области

Проповеди скопинского епископа Питирима были популярны, собирали тысячи просмотров.

16 июля в Даниловом монастыре в Москве состоялось очередное заседание Священного синода РПЦ. Председательствовал на заседании патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На синоде представители высшего духовенства приняли несколько решений, которые напрямую касаются Рязанской области.

Епископа Скопинского и Шацкого Питирима (Константин Творогов) назначили главой Душанбинской епархии в Таджикистане. Синод освободил Питирима от управления Скопинской епархией и поблагодарил его «за понесенные труды».

Новым главой епархии назначили иеромонаха Иона (Черкасов).

Митрополита Рязанского и Михайловского Никодима утвердили священноархимандритом (настоятелем) Спасо-Преображенского мужского монастыря в Рязани (территория кремля). С просьбой об утверждении Никодима в этой должности обратился он сам.

В распоряжение управляющего Касимовской епархией синод направил протоиерея Алексия Машкова - клирика Северо-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки. Командировка священника завершилась.