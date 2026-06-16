Биография Андрея Журко: что известно о новом рязанском зампреде. Фото: Семен БОРИСОВ.

16 июня на заседании регионального правительства губернатор Павел Малков представил своего нового заместителя. Им стал 41-летний Андрей Журко. По словам Малкова, новый зампред по ЖКХ является опытным руководителем, который разбирается в энергетике, в IT и цифровых сервисах.

К настоящему времени на сайте рязанского кабмина страница «Состав правительства» не обновлена, поэтому биографию очередного рязанского чиновника мы собрали из других источников.

Что известно об Андрее Журко: откуда приехал, где работал

Андрей Журко родился в декабре 1985 года.

С 2005 по 2013 годы работал на разных, в том числе руководящих, должностях в компаниях «Аэрофлот», «Россотрудничество», Yourcharter Solutions, ИД «Московский Комсомолец».

Вся карьера Журко связана цифровизацией и IT, о чем упоминал губернатор, представляя чиновника:

- 2013 - 2015 - директор по IT инжинирингового блока ГК «Сумма»;

- 2015 - 2017 - руководитель программы автоматизации ГК «Сибур»;

- 2018 - 2022 - директор по цифровизации и IT блока Contech в ГК «ПИК». Входил в рабочую группу «Цифровая экономика».

С 2022 по 2026 год руководил ООО «М ТЕХ» (разработчик ИТ-решений), был директором по ИТ и цифровизации ГК «Мангазея», а также руководителем АО «КЭСР» (Карелэлектросетьремонт) в Петрозаводске.

В качестве директора по ИТ промышленного блока «ПИК» Андрей Журко участвовал в внедрении цифровых технологий и систем учета в компании. В 2020 году он комментировал пилотный проект системы мониторинга труда SOLUT на основе искусственного интеллекта. Система позволяла отслеживать действия штукатуров, сварщиков, каменщиков с помощью носимых устройств, накапливать данные и анализировать их с помощью технологий ИИ.

Входил в Топ-100 ИТ-лидеров

В 2025 году гендиректор ООО «М ТЕХ» Андрея Журко выдвигали кандидатом рейтинга «Топ-100 ИТ-лидеров». Рекомендовал кандидатуру будущего чиновника проректор президентской Академии (РАНХиГС), отвечающий за цифровую трансформацию Павел Клепинин. По итогам конкурса Журко стал победителем «Проекта года».

«Понятно, что ЖКХ это одна из самых сложных сфер, проблемы здесь копились много десятилетий. Ваша задача все эти накопившиеся проблемы разгребать, выводить систему на новый уровень. В том числе с применением цифровых технологий. Хотя, понятно, основа - это сами сети, которые у нас изношены, которые надо приводить в порядок. Желаю плодотворной работы, думаю, все получится», - обратился Малков к чиновнику.