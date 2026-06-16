«Ваша задача накопившиеся проблемы разгребать»: Малков представил нового зампреда по ЖКХ, им стал Андрей Журко

В правительство Рязанской области вошел Андрей Журко.

Должность зампреда правительства Рязанской области по ЖКХ занял Андрей Журко. Своего заместителя 16 июня представил Павел Малков.

По словам губернатора, Журко - опытный руководитель, разбирается в энергетике, в IT и цифровых сервисах.

«Все это сейчас большой плюс. Понятно, что ЖКХ это одна из самых сложных сфер, проблемы здесь копились много десятилетий. Ваша задача все эти накопившиеся проблемы разгребать, выводить систему на новый уровень. В том числе с применением цифровых технологий. Хотя, понятно, основа - это сами сети, которые у нас изношены, которые надо приводить в порядок. Желаю плодотворной работы, думаю, все получится», - обратился Малков к чиновнику.

В конце мая должность зампреда по ЖКХ покинул Рустам Халиков, который перебрался в Тверскую область.