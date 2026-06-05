«Один в поле не воин»: рязанец месяц просит заделать ямы на Сережиной Горе, но дорогу так и не починили

Сейчас полотно повреждено настолько, что автомобили выезжают на встречную полосу, создавая реальные риски для безопасности.

Уже более месяца житель Рязани с ником Александр Бор оставляет под каждым постом губернатора одно и то же обращение: «Заделайте ямы по ул. Сережина Гора». Первые просьбы появились в начале мая, но воз и ныне там.

Ответ администрации стандартен: «В этом году проведем ямочный ремонт. Есть проект на капитальный ремонт дороги по ул. Сережина Гора. Но его реализация возможна только при наличии целевого финансирования». Обычный бюрократический ответ, который не устраивает ни Александра, ни других водителей.

«Цена вопроса – самосвал асфальта»

Сам рязанец комментирует ситуацию эмоционально и прямо: «Там ямы по колено, треть Песочни, возят детей в школу. Люди ездят, виляют, создавая аварийные ситуации. Цена вопроса – самосвал асфальта. А когда дожди – пробитые колёса. Это безобразие и неуважение к жителям Рязани».

Улица Сережина Гора – одна из немногих альтернатив перегруженным Зубковой и Новосёлов.

В комментариях горожане иронизируют: «Вы потом свистните, на какой раз вам что-то новое ответят». Однако сам Александр не теряет надежды и понимает главную слабость: «Проблема в том, что я один... Наша проблема общества – что мы поодиночке».

Из космоса услышали, на земле - нет

Он понимает, что один в поле не воин, поэтому призывает объединяться: «Если и тратить своё время, то с пользой. Чем больше нас будет писать губернатору, тем лучше». Рязанцы поддерживают его хотя бы лайками и комментариями. Одна из жительниц написала: «Я думаю, вас уже даже из космоса услышали. Будем всем городом наблюдать за Сережиной Горой».

Наблюдать, увы, есть за чем. Ямы на многострадальной улице до сих пор не заделаны. Водители вынуждены проявлять чудеса фигурного вождения, объезжая выбоины, или жертвовать колёсами. Каждый день разрушения дорожного полотна увеличиваются, а посты Александра с просьбой заделать ямы продолжают появляться.