НовостиОбщество20 мая 2026 7:39

Проект капитального ремонта улицы Сережина гора в Рязани есть, но нет денег

Власти города ответили на просьбы горожан заделать ямы на рязанской улице
Источник:kp.ru
Обещают ямочный ремонт, в прошлом году «заплатки» продержались пару месяцев.

Рязанцы пожаловались на ямы по дороге на улице Сережина гора и попросили заделать их. В администрации города ответили: «В этом году проведем ямочный ремонт. Есть проект капремонта... Но его реализация возможна только при наличии целевого финансирования». Такой же ответ власти дали под другим обращением.

Узкая улица – одна из немногих альтернатив перегруженным Зубковой и Новоселов для жителей района, которые спешат на работу или по делам. Дорогу латают каждый год, но заплатки не выдерживают трафика в постоянно растущем районе. Сейчас дорожное полотно сильно повреждено, и автомобилям приходится выезжать на встречную полосу, объезжая ямы, что создает риски безопасности, рассказывают водители.