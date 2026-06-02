Качество воды из-под крана в Рязанской области ухудшилось. Разбираемся, где и почему

Роспотребнадзор оценил качество воды в Рязанской области. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году качество питьевой воды в ряде округов в Рязанской области ухудшилось. К таким выводам пришло региональное управление Роспотребнадзора. Хуже всего ситуация в сельских районах – там почти каждый четвёртый водопровод подаёт воду, которая не соответствует нормам.

Загрязнение дошло до скважин

Главная проблема – подземные источники (скважины и колодцы). Доля непригодной воды из них выросла за год больше чем в три раза – с 2,6% до 8,1%. Основная причина – вокруг почти каждой четвертой скважины до сих пор нет защитной зоны. Рядом с ними могут быть свалки, туалеты, грязные стоки – всё это просачивается в питьевую воду.

8,1% подземных источников не соответствуют санитарным нормам. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ещё одна традиционная беда региона – старые и ржавые трубы. Даже если из скважины идёт нормальная вода, добираясь до крана в доме, она успевает набраться загрязнений. По пути в ней появляются примеси, а в некоторых местах – и опасные бактерии. В целом по области доля грязной воды в разводящей сети выросла с 15,9% до 18%. При этом сельские поселения страдают в два раза сильнее городских – доля некачественной воды в селах выросла до 23,9%, в городах – 11,8%. А в таких округах, как Кадомский, Ряжский, Рыбновский нормальных проб – меньше половины или почти половина.

Резко ухудшилась микробиология, то есть в воде находят кишечные палочки и другие бактерии. Если в 2024 году доля таких проб по области составляла 1,8%, то в 2025 году – уже 3,6%. А в Ермишинском округе этот показатель взлетел до 70%! Это значит, что в 7 из 10 кранов там течёт вода, опасная для питья без кипячения.

В Рязани – норма, в селах – нет

Вода в реке Оке (поверхностный источник для Рязани) после водоподготовки полностью соответствует нормативам. В городе качественно работает система очистки. Вода после обработки соответствует норме. А вот в районах очистных станций почти нет, трубы не ремонтируют годами, и местные власти не выделяют на это деньги.

Качество воды из водопроводов поверхностного источника после водоподготовки соответствует нормативам. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также риск подхватить инфекцию затаился в колодцах – их в области больше 1500. Каждый седьмой даёт воду, которая не годится для питья по микробиологии или химии.

В Роспотребнадзоре называют несколько причин ухудшения качества питьевой воды в области:

• старые и разбитые водопроводные сети;

• отсутствие систем очистки на водозаборах;

• грязные защитные зоны вокруг скважин;

• и главное – на сёлах никто толком не контролирует качество воды и не выделяет деньги на ремонт.

Вывод очевиден – если вы живёте в сельской местности, воду из центрального водопровода лучше кипятить или использовать бутилированную. Присмотритесь к колодцам и скважинам – если рядом есть источник загрязнения, то воду лучше кипятить. А в Ермишинском, Кадомском, Ряжском и Рыбновском округах стоит быть особенно внимательными.