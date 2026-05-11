«Самолет сейчас под нами в земле»: в рязанской Агро-Пустыни открыли мемориал экипажу бомбардировщика, упавшего в 1941 году

После открытия мемориала односельчане возложили цветы к памятному кресту.

9 мая, в нашей стране отмечали большой праздник – День Великой Победы. Не обошло стороной торжество и жителей села Агро-Пустынь Рязанской области. В этот день односельчане открыли памятный мемориал, посвященный трагедии одного из советских самолетов-бомбардировщиков ДБ-3Ф (Ил-4).

Упавший самолет поглотило болото

Эта история произошла в 1941 году. Тогда самолет-бомбардировщик ДБ-3Ф (Ил-4), пилотируемый молодым летчиком Михаилом Дозмаровым, не выдержав ударов вражеского огня, упал на территории села Агро-Пустынь и угодил в болото. Капитан экипажа Михаил Дозмаров, штурман Владимир Воронцов и стрелок-радист Михаил Мельников сумели вовремя выпрыгнуть с парашютами из падающего самолета. Гораздо меньше повезло радисту младшему сержанту Николаю Ткачуку, который погиб еще в воздухе. В итоге самолет упал в агро-пустыньское болото вместе с бездыханным телом солдата.

За 85 лет болото высохло и уменьшилось в размерах.

- Авиабомбардировщик с Ткачуком упал приблизительно в этом месте. Он сейчас где-то под нами в земле. Раньше болото было больше и самолет утонул в нем, - рассказал бывший учитель местной школы Александр Кытин.

Спустя месяц после этого боя летчик Михаил Дозмаров вновь сядет за штурвал самолета и вылетит на боевое задание, не зная, что оно в его жизни станет последним. Самолет и его экипаж больше никто и никогда не увидит.

Мемориал создали своими силами и на свои средства

За 85 лет болото иссохло и уменьшилось в размерах. На появившейся в этом месте твердом грунте жители села и решили установить памятный мемориал: два засыпанных гравием прямоугольника, в центре которых стоит крест в память о погибшем радисте Николае Ткачуке, информационная табличка, обломки того самого самолета и два флага – российский и «53-го дальнего бомбардировочного полка 40-й авиадивизии». Сделали мемориал односельчане своими руками и на собственные средства, собрав по «копейке» с каждого двора.

Памятный мемориал открыли всем селом.

- В прошлом году создали центральную часть мемориала – небольшой прямоугольник, на котором установили крест. В этом году работы провели буквально за четыре дня – доделали все остальное, включая ограду из труб и цепи. Все сделали на свои средства. В общей сложности работы обошлись нам чуть больше, чем в 100 тысяч рублей, - рассказал один из инициаторов создания мемориала Павел Фомушкин.

Павел Фомушкин стал одним из инициаторов создания мемориала.

На вопрос о дальнейшей судьбе памятного места Павел Александрович отвечает, что за ним будут следить, поддерживать его в прежнем хорошем состоянии и, возможно, однажды здесь станут проводить экскурсии для школьников. И это было бы весьма кстати, ведь история и вправду героическая, хочется, чтобы о ней узнало как можно больше людей.

Сын пилота прочитал об отце в «Комсомольской правде»

Самым ожидаемым и почетным гостем мероприятия стал сын командира экипажа самолета-бомбардировщика ДБ-3Ф (Ил-4) Николай Дазмаров. С подлинной биографией своего покойного героя-отца Николай Михайлович познакомился благодаря «Комсомольской правде» в 2012 году. А впервые увидел его фотографию лишь в 2018-ом, обратившись в архив Министерства обороны РФ. Тогда ему было уже 76 лет.

На открытие мемориала сын пилота приехал с детьми, внуками и правнуками.

- Из рассказов моей бабушки и матери я знал, что предположительно отец погиб в самолете. А в каком месте – неизвестно. Поэтому я имел представление, что он был военным летчиком. Позже, повзрослев, я узнал, что отец был уроженцем Перми, - поделился воспоминаниями Николай Михайлович. - Потом судьба так сложилась, что я в 1972 году переехал жить в Рязань. В 2012 году вышла статья в местной «Комсомольской правде». Корреспондент Евгений Баранцев написал заметку в рубрике «Неизвестная война» о том, что в 1941 году в Агро-Пустыни упал самолет военной авиации. В нем было указано имя моего отца: Дозмаров Михаил Федорович и его дата рождения. Я побежал в газету. И с того времени начались мои поиски и сотрудничество с журналистом.

Материал о летчике и его сыне также выходил в «Комсомольской правде-Рязань» и в 2019 году.

И зазвучала боевая-плясовая

Мероприятие прошло в лучших традициях официальных церемоний. До места гости доехали на машинах колонной с флагами и знаменами, Николай Дазмаров перерезал красную ленту, после чего собравшиеся возложили цветы к памятному кресту.

Красную ленту перерезал сын капитана экипажа Николай Дазмаров.

Концертная программа также оказалась насыщенной. В ней были и чтение стихов, и песни, исполненные в разных жанрах. Самыми душевными из них оказались те, что пели хором под аккомпанемент учителя-баяниста Александра Кытина. Когда дело дошло до любимой всяким русским человеком «Катюши» сложилось ощущение, что еще немного – и односельчане и вовсе пойдут в пляс.

"Катюшу" спели хором под аккомпанемент баяниста.

Теперь, когда военный мемориал в Агро-Пустыни официально открыт, остается только надеяться, что он привлечет к себе внимание не только рязанцев, но и иногородних гостей. Ведь не зря говорят, что люди остаются живы, пока о них помнят.