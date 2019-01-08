Через 76 лет после рождения сын впервые увидел своего отца – боевого летчика

Эта история для «Комсомольской правды» началась еще в апреле 2012 года. На открытых участках уже почти по-летнему пригревало солнце, но в тени многоэтажных домов залежавшийся спрессованный снег еще и не думал таять. Периодически налетал холодный ветер, увлекая за собой заскучавшую в зимней спячке пыль. Тот весенний день остался у нас в памяти благодаря одному телефонному звонку.

Мужской голос на противоположном конце «провода» взволнованно произнес:

– Статья про самолет, разбившийся в Агро-Пустыни… Ведь это о моем отце, он был военным летчиком. Я с 1972 года живу в Рязани, но и подумать не мог, что этот город связан с его фронтовой судьбой…

Газетный материал, вышедший 5 апреля 2018 года под заголовком «Раскрыта тайна самолета, разбившегося под Агро-Пустынью в 1941 году», оказался больше, чем просто статья. Эти абзацы семейной летописи спустя многие годы после того, как их изорвала и разбросала война, вдруг встали на свое место.

СЫН ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА

Мы встретились на аэродроме Дягилево. Именно здесь осенью сорок первого должен был приземлиться ДБ-3Ф лейтенанта Михаила Дозмарова. И, скорее всего, именно сюда после катастрофы самолета приехали его пилот и штурман – ведь согласно документам военного архива 22 октября 1941 года воздушные машины полка базировались на семи аэродромах, в том числе и в Дягилеве.

Осматривая выставленные в качестве музейных экспонатов на краю летного поля уже послевоенные бомбардировщики, Николай Михайлович Дозмаров (Дазмаров) рассказывал о своей жизни, о долгих и тщетных попытках хоть что-то узнать об отце:

– Мама умерла, когда мне было всего одиннадцать лет, поэтому о папе я практически ничего не знал – лишь то, что он был летчиком, что погиб во время войны. Я и предположить не мог, что Рязань связана с его фронтовой судьбой.

Николай Михайлович родился в Старом Осколе. Вскоре семья была вынуждена отправиться в эвакуацию в Архангельскую область. Затем в жизни Дозмарова-младшего были Ворошиловград (Луганск), Воронеж, Запорожье и… Рязань. С 1972 года он живет в нашем городе. Более того, Николай Михайлович все это время работает в Академии права и управления ФСИН, чей поисковый отряд в 2011 году проводил повторные, но, увы, безрезультатные раскопки на месте падения того самого советского бомбардировщика ДБ-3Ф.

Первый же раз самолет лейтенанта Дозмарова у Агро-Пустыни пытались откопать еще в 1989 году. Правда, тогда не были известны ни фамилии летчиков, ни подробности боевого задания, поставленного перед экипажем.

Поисковые работы на месте падения советского бомбардировщика ДБ-ЗФ. Осень 1989 года. Агро-Пустынь. Фото: Александр СИЛКИН.

Сделаем небольшое лирическое отступление и для особенно въедливых читателей поясним, что в настоящее время фамилия Дозмарова-младшего официально пишется через букву «А», то есть Дазмаров. Виной тому обычная ошибка работников паспортной службы. В документах советского периода, которые Николай Михайлович приносил с собой в редакцию, его фамилия пишется так же, как и его отца Михаила Федоровича – Дозмаров.

В 2018 году Николай Михайлович обратился в Центральный архив Министерства обороны РФ в надежде, что там сохранилось личное дело его отца – а в деле сохранилась фотокарточка боевого летчика. Ведь никогда ранее Дозмаров-младший не видел своего папу. Никогда!

Вскоре пришел ответ, что личного дела Дозмарова М.Ф. «на хранении в архиве не имеется», зато есть учетно-послужная карта с фотографией!

И вот в конце 2018 года ведомство выслало ксерокопии архивных документов. Маленькая карточка в левом верхнем углу – единственное сохранившееся изображение боевого летчика. Спустя 76 лет после рождения Николай Дозмаров впервые увидел своего отца!

Николай Михайлович Дазмаров (Дозмаров) с супругой и дочерьми.

ПОГИБШИЙ ДВАЖДЫ

Вместе с фотографией из учетно-послужной карты мы смогли почерпнуть и некоторые подробности армейской службы летчика. В 1936 году уроженец Перми Михаил Дозмаров (1917 г.р.) поступил в Первое чкаловское военно-авиационное училище имени Ворошилова. В 1939 году принял присягу. В графе «семейное положение» слово «холост» перечеркнуто, рядом подписано «женат».

Первый раз лейтенанта Дозмарова в 53-м дальнем бомбардировочном полку, где он служил, «похоронили» 24 сентября 1941 года (эта дата даже была занесена в учетно-послужную карту). В тот день его самолет был сбит авиацией противника в районе Полтавы .

Однако, всем смертям назло спустя какое-то время после катастрофы Дозмаров добрался до своих и вновь поднял в небо боевую машину.

22 октября 1941 года его самолет в боях на подступах к столице опять получил фатальные повреждения – экипаж бомбил скопление танков и мотопехоты в районе Малоярославца. Согласно боевому заданию, в случае, если в районе цели окажется ясная погода, самолет с бомбами должен был вернуться на исходный аэродром. В случае удачного завершения операции ДБ-3Ф должен был приземлиться на одной из запасных взлетно-посадочных полос в Рязани или Сталиногорске (Новомосковске).

Из докладной записки старшего лейтенанта, штурмана воздушной машины В.И. Воронцова:

«Не доходя до цели километров пятьдесят, облачность закончилась. Погода ясная. Мы решили задание выполнить и стали набирать высоту. Набрав H – 4500 метров, пошли на цель – шоссейная дорога Малоярославец – Подольск. При открытии люков над целью был интенсивный огонь зенитной артиллерии».

Зенитным огнем был убит старший радист Ткачук, ранен в правую ногу старший радист Мельников, разбита кабина старшего лейтенанта Воронцова, побита радиостанция. Самолет получил повреждения, но теперь, отбомбившись, уходил на свою территорию. Однако, далеко увести машину лейтенанту Дозмарову не удалось. ДБ-3Ф атаковало звено «мессершмиттов». Очереди, выпущенные из немецких пулеметов, прошили левый двигатель. Пытаясь оторваться от преследователей, бомбардировщик спикировал на высоту 1500-2000 метров, но вновь был атакован истребителями. Уйти от «мессершмиттов» удалось лишь на бреющем полете.

Из докладной записки лейтенанта, командира экипажа М.Ф. Дозмарова:

– Взяли курс 93-95 на ближайший аэродром. В Серпухове полосу не нашли. Набрали высоту 300 метров и взяли курс на Рязань. В районе Агро-Пустыни вспыхнули левая плоскость (крыло) и мотор. Дал условный звуковой сигнал «прыгать» и спустя несколько секунд на высоте 250 метров сам покинул самолет. Штурман Воронцов и радист Мельников также спаслись на парашютах. Парашюты сдали в НКВД в селе Солотча.

Военный летчик Михаил Дозмаров.

Бомбардировщик рухнул на болотистый луг... Здесь, под рязанским селом, нашел свой последний приют, получивший смертельное ранение во время выполнения боевого задания младший сержант Николай Ионович Ткачук (1919-1941).

После октябрьского происшествия лейтенант Дозмаров вернулся в расположение своего 53-го авиаполка (40-й авиадивизии). Месяц спустя, а если быть более точными – 1 декабря 1941 года, самолет Михаила Дозмарова вылетел на очередное задание (эта дата гибели также занесена в официальные документы). Из того боя его воздушная машина на аэродром не вернулась… «Пропал без вести» – извещение именно с такой формулировкой получили родные. Спустя семь месяцев – 20 июня 1942 года – у лейтенанта Дозмарова родился сын Николай…

Узнать дальнейшую судьбу остальных членов экипажа оказалось сложнее. Выяснить, как сложилась фронтовая история раненного в ногу сержанта Мельникова, не удалось вовсе, о старшем лейтенанте Владимире Воронцове известно лишь то, что он, как и Дозмаров, пропал без вести в декабре сорок первого…

P.S. За неполные три месяца Дозмарова сбивали трижды. Это наглядно демонстрирует страшную долю летчиков бомбардировочных авиаполков в начале войны.