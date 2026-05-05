«Там соловьи поют, скворцы, Лыбедь течет…» Рязанский краевед назвал главный памятник Победы в Центральной России

По мнению историка, площадь Победы в Рязани неудачно расположена.

«В целях обеспечения безопасности в этом году решили обойтись без салюта и массовых шествий», - объявил о проведении в Рязани Дня Победы губернатор Павел Малков. Так, будто только в этом году придется обойтись без шествий.

А курсанты будут!

Последний салют на День Победы рязанцы наблюдали 9 мая 2023 года. Ровно в 22:00 прогремел праздничный фейерверк. Сотни жителей и гостей растянулись вдоль Первомайского проспекта на пересечении с улицей Дзержинского, но большая часть публики обосновалась на площади Победы. Длился салют около восьми минут. Движение транспорта при этом не перекрывалось.

Площадь Победы - главная площадка празднования 9 мая в Рязани.

В этом году чиновники планируют провести более 40 различных мероприятий. Основными праздничными площадками станут площадь Победы, Кремлевский сквер и Лыбедский бульвар. Традиционно в Рязани встретят курсантов десантного училища с Парада Победы из Москвы (официальная афиша мероприятий на День Победы в Рязани).

«Куда я пойду? На Скорбященский мемориал...»

По мнению историка и краеведа Игоря Канаева, главный памятник Рязани и Центральной России, связанный с Днем Победы, это Скорбященский мемориальный комплекс.

- Там лежат ветераны, ребята, которых в госпиталях не смогли спасти, блокадники… Кладбище XVIII века, понимаете? Там скорбь. Поэтому и называется Скорбященский мемориальный комплекс. Это главное место, бесспорно, без всяких экивоков. Идешь туда и попадаешь в идеальное место для поминовения, правильное, настоящее, родное, - поделился краевед.

Мемориальный парк в Рязани плавно перетекает в Скорбященский комплекс. Фото от 13 июля 2025 года.

- Я вот своих дедов не видел. Для меня это трагедия. Кто мальчиков научит грибы собирать, столярничать, на лодку впервые посадит? Родителям тяжело было, некогда им было. Деды с пацанами занимались, бабушки - с внучками. А где мои деды? Один под Москвой, другой в Сталинграде, не нашли ни кусочка - разорвало. Там танки не находили, не то что людей. Куда я пойду их оплакать? На Скорбященский мемориал. Положу цветочки, вспомню одного деда, другого. Там соловьи поют, скворцы, Лыбедь течет…

То, что сейчас в Рязани День Победы отмечают без массовых шествий, историк считает вполне оправданным.

Скорбященский мемориальный комплекс в Рязани. Фото: Владимир ФРОЛОВ.

- Сейчас проводят онлайн мероприятия, и это тоже очень здорово. Я слежу за этим. А потом можно самому прийти с гвоздичками, с розами на памятные места. На Скорбященском мемориале никто тебе не мешает: ни машины, ни люди. Площадь Победы неудачно расположена: на перекрестке проезда Завражнова, Первомайки и Малого шоссе. Тысячи людей проезжают в суете каждый день. Разве они думают каждую минуту о павших?

ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ

В Рязани до 8 мая пройдет акция «Георгиевская лента». Это знак уважения к великому подвигу ветеранов, памяти павших солдат и связи поколений.

Раздают ленты волонтеры ежедневно с 17:00 до 19:00. Получить символ Победы можно на следующих площадках:

- бульвар имени Михаила Скобелева;

- Гвардейский сквер;

- площадь Ленина;

- площадь Победы;

- площадь Театральная;

- сквер 60-летия Победы.

В День Победы ленточки можно будет получить в Соборном парке Рязанского кремля.