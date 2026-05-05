Афишу мероприятий в честь Дня Победы в Рязани опубликовала мэрия.

Опубликована афиша мероприятий в честь Дня Победы в Рязани (доступна по ссылке). В отсутствие парада, шествия «Бессмертного полка» и салюта ее основу составляют музыкальные спектакли, фестивали, концерты. Программа стартует 6-го и завершается 9 мая. Как сообщает администрация Рязани, всего запланировано более 40 мероприятий.

Отдельной строкой выделена региональная акция «Вальс Победы», которая пройдет на нескольких площадках.

«В сквере у Кремлевского вала развернутся народные гуляния, а вечером рязанцы смогут встретить курсантов военно-десантного училища, которые вернутся с главного парада в Москве», - рассказывает мэрия про 9 мая.

Мероприятие «Парк Победы» у Кремлевского вала должно продлиться с 11:00 до 19:00. Встреча курсантов будет организована ориентировочно с 18:00 до 19:00.