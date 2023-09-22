Рязанцы берут в аренду памятники деревяного зодчества и сами реставрируют их

Активно реставрируется купеческий особняк на улице Горького, 78а.

Рязань - город с долгой и красочной историей, отголоски которой до сих пор можно увидеть своими глазами. Прежде всего это красивые деревянные дома, покрытые резным орнаментом. Некоторые из них являются объектами культурного наследия. Однако в деле сохранения таких домов государство долгое время бездействовало, что привело к потере их внешнего облика, а иногда и разрушению всей конструкции целиком. Удивительно, но спасти уцелевшие объекты вызвались простые горожане. И местные власти пошли им навстречу. Оказалось, что как минимум три деревянных дома в историческом центре Рязани сейчас восстанавливаются частными арендаторами.

Прежде всего, это дом священника Любомудрова по адресу Новослободская улица, 10. Постройка включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Сейчас дом взят в аренду на 49 лет частным лицом, которое собирается реставрировать этот исторический объект.

Дом священника Любомудрова по адресу Новослободская улица, 10.

Уже активно реставрируется купеческий особняк на улице Горького, 78а. Это реализуется силами обычного, неравнодушного человека Игоря Ионку. В нем рязанец собирается сделать пространство для творческих встреч. Ремонт, как планирует Игорь Беноньевич, будет завершен к концу 2024 года.

Здесь собираются сделать пространство для творческих встреч.

Еще один дом, расположенный на улице Щедрина, 21, ремонтирует целая градозащитная мастерская, которая размещается прямо в нем же. Реставраторы получают гранты от государства и грамотно их инвестируют в улучшение культурного облика города.

Дом, расположенный на улице Щедрина, 21, ремонтирует целая градозащитная мастерская.

- В последние годы Рязань возвращает своему центру облик, который знали наши прадеды, - убежден краевед Андрей Петруцкий. - Наши власти заинтересованы в развитии культурной сферы и готовы оказывать грантовую поддержку всем желающим гражданам, решившим попробовать стать реставраторами. Сейчас таких людей довольно-таки много, а среди молодого поколения будет еще больше.

Практика взятия в аренду с последующей реставрация старинных домов в последнее время набирает особую популярность из-за экономической выгоды приобретения жилья в исторических кварталах Рязани. Человек берет на себя ответственность за реставрацию дома, а в обмен получает в аренду усадьбу с участком в самом центре города за символическую цену в 1 рубль. К тому же, поскольку это муниципальная собственность, арендатору не приходится платить налог на имущество. Благодаря этим льготам, которые сегодня предоставило государство, у сохранившейся исторической деревянной застройки появился шанс на вторую жизнь.