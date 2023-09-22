«Они дружили, друг убил друга». Мама погибшего 15-летнего подростка в Туме высказалась о ДТП

Мама погибшего 15-летнего подростка на велосипеде под Рязанью высказалась о ДТП.

Мама 15-летнего подростка, погибшего в ДТП в Туме, поблагодарила жителей поселка и райцентра Спас-Клепики за материальную помощь, а также друзей сына, которые пришли проводить его в последний путь.

«Хочу поблагодарить жителей Тумы и Спас-Клепиков в оказании материальной помощи в связи с гибелью моего сына. Также хочу сказать спасибо друзьям моего сына, которые пришли проводить его в последний путь», - написала женщина в «Подслушано в Туме».

Кроме того, женщина попросила не осуждать водителя, сбившего ребенка, оставить всё полиции.

«Представляете, я жалею водителя, сбившего моего сына. Моего мальчика уже не вернешь, а водитель будет жить с этим всю жизнь. Насколько я знаю, они дружили.

А теперь представьте, друг убил друга... Вам всем хорошо осуждать со стороны, вам не понять ни меня, ни маму водителя, ни самого водителя.

Да, тяжело терять ребенка, но и водитель сам еще ребенок. И, пожалуйста, не надо упреков ни в мою сторону, ни в сторону водителя. На это есть полиция, пусть разбирается», - обратилась мама.

Смертельное ДТП произошло 16 сентября, примерно в 22:58. На улице 10 лет Октября 19-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 14-й модели сбил на скорости 15-летнего велосипедиста.

В результате дорожного происшествия подросток от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Наша улица 10 лет Октября - очень опасная улица! Гоняют водители как сумасшедшие, не соблюдая скоростной режим. Нет «лежачих полицейских», нет тротуарных дорожек, нет ни одного пешеходного перехода на такую длинную улицу. Придет зима - не будет и обочины!» - написала в комментариях одна из местных жительниц.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося, а прокуратура Рязанской области контролирует ход и результат проверки УМВД.