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Общество19 сентября 2023 15:18

Храповская эстакада, снос домов и мост через озеро: вот каким будет Южный обход Рязани

Новый участок трассы М-5 «Урал» протяженностью 26,5 км будет проходить через водоемы, железную дорогу, другие трассы, дома и дачи
Сергей ЛАЗУТИН
Южный обход начнут строить от моста через реку Павловка в Рязани.

Южный обход начнут строить от моста через реку Павловка в Рязани.

Одним из самых значимых событий минувшей недели стало начало закупочной процедуры для строительства Южного обхода Рязани. Подразделение Федерального дорожного агентства, отвечающее за трассу М-5 «Урал» в нашем регионе (ФКУ «Поволжуправтодор»), объявило три открытых конкурса на общую сумму почти 33,7 млрд рублей.

Помимо стоимости, стали известны и конкретные сроки: работы должны начаться 10 января 2025 года, а завершиться не позднее 5 декабря 2028 года. Также, наконец-то, окончательно прояснились очертания будущего обхода.

Общий план Южного обхода в большом разрешении.

Начальная точка - мост через Павловку

Протяженность нового участка М-5 «Урал» составит 26,5 км. Он будет четырехполосным с разделительным ограждением. Проектом предусмотрены три транспортные развязки, семь мостов, семь путепроводов, одна эстакада, три пешеходных перехода на разных уровнях с проезжей частью.

При движении из Москвы по Южной окружной дороге изменения начнутся сразу после моста через реку Павловка в Рязани. Основной ход трассы начнет сворачивать к поселку Храпово, в то время как на нынешнюю Южную окружную дорогу обустроят съезды-заезды.

Чтобы заехать на обход со стороны Южного промузла, придется сделать небольшой крюк - доехать до развязки с дорогой Рязань - Михайлов и затем вернуться к мосту через Павловку. Со стороны Москвы, соответственно, нужно будет просто двигаться в прямом направлении.

Разъезд будущего Южного обхода с нынешней Южной окружной дорогой в районе Храпова и есть первая из трех развязок, обозначенных в документации. Поворот в поселок, кстати, останется на прежнем месте.

Чертеж развязки нынешней Южной окружной и будущего Южного обхода Рязани.

Чертеж развязки нынешней Южной окружной и будущего Южного обхода Рязани.

Эстакада над поселком

Далее самое интересное. Над бывшим селом Храпово Южный обход поднимется эстакадой на 14 опорах протяженностью более полукилометра. Она будет нависать над въездной дорогой в поселок, дорогой к Покровской церкви и целым рядом земельных участков, где сейчас расположены различные постройки, в том числе жилые дома.

Пока не будем останавливаться на конкретных примерах, но отметим, что напротив таких земельных участков в проектной документации значатся пометки об изъятии для государственных нужд целиком или частично - естественно, с выкупом.

Над въездом в Храпово эсткаду перекинут примерно здесь - в районе дома 3а.

Над въездом в Храпово эсткаду перекинут примерно здесь - в районе дома 3а.

Завершается эстакада сразу за территорией ООО «Соколовские колбасы». Небольшое расстояние трасса идет параллельно дороге на Божатково и затем обходит деревню с северо-востока, задевая СНТ «Коммунальник» и захватывая своей дугой несколько десятков дачных участков (тоже, в основном, частных). Снос всех построек на пути обхода неизбежен.

Здесь дорожникам предстоит укротить сложный рельеф, чтобы выйти над Большим Божатским прудом к железной дороге и повести обход вдоль нее - вплоть до СТ «Проектировщик», что недалеко от платформы 210 км.

Трасса пойдет возле Большого Божатского пруда. Рельеф здесь довольно сложный.

Трасса пойдет возле Большого Божатского пруда. Рельеф здесь довольно сложный.

Через дачи и косогоры

- Представители дорожной организации приезжали еще лет шесть назад. Замерщики определяли, сколько будет стоить снести каждый дом, каждый участок - делали смету, - рассказал нам хозяин одной из дач в СНТ «Коммунальник». - В то время говорили, что в 2024 дорога должна быть уже сдана, но потом проект, видимо, заморозили. Теперь речь идет о том, что в 2025 году к нам придут представители государства и выкупят наши дома и землю. За какие деньги - неизвестно. Дома все уже приватизировали, разумеется.

Колышек на заброшенном участке напоминает дачникам СНТ "Коммунальник", что здесь пройдет трасса.

Колышек на заброшенном участке напоминает дачникам СНТ "Коммунальник", что здесь пройдет трасса.

Отметим, что постройки в товариществе представлены как совсем крохотные, так и почти коттеджного типа. Некоторые собственники сделали отопление, пробурили скважины. Новости о Южном обходе никому заново пересказывать не нужно - все стараются быть в курсе и обсуждают ближайшее будущее между собой, но более конкретной информацией никто пока не владеет.

Ранее в Росавтодоре «Комсомольской правде» пояснили, что выкуп и изъятие земельных участков начнутся после выделения финансирования на объект. Кстати, как нам рассказали местные, в какой-то момент, когда выяснилось, что по поселку может пройти автотрасса, земля резко упала в цене, но потом снова отыграла потерянные пункты.

Для строительства Южного обхода государство изымет целый ряд частных участков на окраине Рязани вместе с жилыми домами и дачами.

Для строительства Южного обхода государство изымет целый ряд частных участков на окраине Рязани вместе с жилыми домами и дачами.

Мосты, путепроводы и развязки

В районе СТ «Проектировщик» обход повернет от железной дороги южнее и через сельскохозяйственные земли продолжит свой путь эдакой параболой, чтобы затем форсировать МЖД путепроводом недалеко от деревни Синец. На этом пути спроектированы Е-образный разъезд в разных уровнях с дорогой Ровное - Взметнево - Мельгуново и мост через реку Шумка у деревни Городищево.

При пересечении Южного обхода с дорогой Рязань - Пронск тоже построят путепровод со съездом. Следующий крупный объект - мост через озеро Синец, после которого северо-западнее села Затишье трасса выйдет к дороге Рязань - Ряжск.

На пересечении с ряжской трассой появится вторая полноценная развязка. Точка, где развернутся масштабные работы, расположена между деревнями Реткино и Трубниково.

После этого никаких препятствий Южный обход не встретит и в конце посредством третьей развязки выйдет на М-5 «Урал», не доезжая до деревни Протасово.

План Южного обхода. Часть 1 (со стороны Рязани).

План Южного обхода. Часть 1 (со стороны Рязани).

План Южного обхода. Часть 2 (со стороны Протасова).

План Южного обхода. Часть 2 (со стороны Протасова).

ТТХ

Характеристики Южного обхода Рязани:

- протяженность - 26,5 км;

- расчетная скорость - 120 км/ч;

- количество полос - 4;

- более 16 км трасса идет по насыпи, 10,4 - по выемке;

- разница высот между верхней и нижней точкой - 64,5 м.

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