Храповская эстакада, снос домов и мост через озеро: вот каким будет Южный обход Рязани

Южный обход начнут строить от моста через реку Павловка в Рязани.

Одним из самых значимых событий минувшей недели стало начало закупочной процедуры для строительства Южного обхода Рязани. Подразделение Федерального дорожного агентства, отвечающее за трассу М-5 «Урал» в нашем регионе (ФКУ «Поволжуправтодор»), объявило три открытых конкурса на общую сумму почти 33,7 млрд рублей.

Помимо стоимости, стали известны и конкретные сроки: работы должны начаться 10 января 2025 года, а завершиться не позднее 5 декабря 2028 года. Также, наконец-то, окончательно прояснились очертания будущего обхода.

Общий план Южного обхода в большом разрешении.

Начальная точка - мост через Павловку

Протяженность нового участка М-5 «Урал» составит 26,5 км. Он будет четырехполосным с разделительным ограждением. Проектом предусмотрены три транспортные развязки, семь мостов, семь путепроводов, одна эстакада, три пешеходных перехода на разных уровнях с проезжей частью.

При движении из Москвы по Южной окружной дороге изменения начнутся сразу после моста через реку Павловка в Рязани. Основной ход трассы начнет сворачивать к поселку Храпово, в то время как на нынешнюю Южную окружную дорогу обустроят съезды-заезды.

Чтобы заехать на обход со стороны Южного промузла, придется сделать небольшой крюк - доехать до развязки с дорогой Рязань - Михайлов и затем вернуться к мосту через Павловку. Со стороны Москвы, соответственно, нужно будет просто двигаться в прямом направлении.

Разъезд будущего Южного обхода с нынешней Южной окружной дорогой в районе Храпова и есть первая из трех развязок, обозначенных в документации. Поворот в поселок, кстати, останется на прежнем месте.

Чертеж развязки нынешней Южной окружной и будущего Южного обхода Рязани.

Эстакада над поселком

Далее самое интересное. Над бывшим селом Храпово Южный обход поднимется эстакадой на 14 опорах протяженностью более полукилометра. Она будет нависать над въездной дорогой в поселок, дорогой к Покровской церкви и целым рядом земельных участков, где сейчас расположены различные постройки, в том числе жилые дома.

Пока не будем останавливаться на конкретных примерах, но отметим, что напротив таких земельных участков в проектной документации значатся пометки об изъятии для государственных нужд целиком или частично - естественно, с выкупом.

Над въездом в Храпово эсткаду перекинут примерно здесь - в районе дома 3а.

Завершается эстакада сразу за территорией ООО «Соколовские колбасы». Небольшое расстояние трасса идет параллельно дороге на Божатково и затем обходит деревню с северо-востока, задевая СНТ «Коммунальник» и захватывая своей дугой несколько десятков дачных участков (тоже, в основном, частных). Снос всех построек на пути обхода неизбежен.

Здесь дорожникам предстоит укротить сложный рельеф, чтобы выйти над Большим Божатским прудом к железной дороге и повести обход вдоль нее - вплоть до СТ «Проектировщик», что недалеко от платформы 210 км.

Трасса пойдет возле Большого Божатского пруда. Рельеф здесь довольно сложный.

Через дачи и косогоры

- Представители дорожной организации приезжали еще лет шесть назад. Замерщики определяли, сколько будет стоить снести каждый дом, каждый участок - делали смету, - рассказал нам хозяин одной из дач в СНТ «Коммунальник». - В то время говорили, что в 2024 дорога должна быть уже сдана, но потом проект, видимо, заморозили. Теперь речь идет о том, что в 2025 году к нам придут представители государства и выкупят наши дома и землю. За какие деньги - неизвестно. Дома все уже приватизировали, разумеется.

Колышек на заброшенном участке напоминает дачникам СНТ "Коммунальник", что здесь пройдет трасса.

Отметим, что постройки в товариществе представлены как совсем крохотные, так и почти коттеджного типа. Некоторые собственники сделали отопление, пробурили скважины. Новости о Южном обходе никому заново пересказывать не нужно - все стараются быть в курсе и обсуждают ближайшее будущее между собой, но более конкретной информацией никто пока не владеет.

Ранее в Росавтодоре «Комсомольской правде» пояснили, что выкуп и изъятие земельных участков начнутся после выделения финансирования на объект. Кстати, как нам рассказали местные, в какой-то момент, когда выяснилось, что по поселку может пройти автотрасса, земля резко упала в цене, но потом снова отыграла потерянные пункты.

Для строительства Южного обхода государство изымет целый ряд частных участков на окраине Рязани вместе с жилыми домами и дачами.

Мосты, путепроводы и развязки

В районе СТ «Проектировщик» обход повернет от железной дороги южнее и через сельскохозяйственные земли продолжит свой путь эдакой параболой, чтобы затем форсировать МЖД путепроводом недалеко от деревни Синец. На этом пути спроектированы Е-образный разъезд в разных уровнях с дорогой Ровное - Взметнево - Мельгуново и мост через реку Шумка у деревни Городищево.

При пересечении Южного обхода с дорогой Рязань - Пронск тоже построят путепровод со съездом. Следующий крупный объект - мост через озеро Синец, после которого северо-западнее села Затишье трасса выйдет к дороге Рязань - Ряжск.

На пересечении с ряжской трассой появится вторая полноценная развязка. Точка, где развернутся масштабные работы, расположена между деревнями Реткино и Трубниково.

После этого никаких препятствий Южный обход не встретит и в конце посредством третьей развязки выйдет на М-5 «Урал», не доезжая до деревни Протасово.

План Южного обхода. Часть 1 (со стороны Рязани).

План Южного обхода. Часть 2 (со стороны Протасова).

ТТХ

Характеристики Южного обхода Рязани:

- протяженность - 26,5 км;

- расчетная скорость - 120 км/ч;

- количество полос - 4;

- более 16 км трасса идет по насыпи, 10,4 - по выемке;

- разница высот между верхней и нижней точкой - 64,5 м.