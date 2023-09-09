Вишневый кисель и две ложки мышьяка. Как в 1924 году под Рязанью погибли 11 священников

С смертельных поминках участвовал 21 человек, в основном духовные лица - священники, диаконы и члены их семей. Больше половины - погибли...

Воскресным утром 25 мая 1924 года в одну из квартир поселка при станции Ряжск-1 Рязанской губернии срочно вызвали медиков. Когда станционные врачи увидели множество людей, часть из которых лежали без сознания в рвотных массах, поняли, своими силами не справятся, и вызвали на помощь городских специалистов. Прямо на глазах медперсонала в квартире в муках скончались три человека. Уже на следующий день в больнице умерли пять человек, а в ночь на 28 мая скончались еще трое. Всего - 11 человек погибших…

Уездно-городская милиция быстро установила, что в указанной квартире отмечали сороковины по случаю смерти бывшего священника Краснова. Всего в поминках участвовал 21 человек, в основном духовные лица - священники, диаконы и члены их семей.

В конце трапезы им подали вишневый кисель, они выпили, и тут же почувствовали себя плохо. Людей стало рвать прямо за столом, кто-то пытался встать, но тут же падал без сознания.

Ряжские эксперты исследовали содержимое рвоты, внутренности умерших, но установить природу яда не смогли. Отправили все собранные материалы в химико-бактериологическую лабораторию в Рязань, где выяснили, что в организме умерших и пострадавших людей находился мышьяк.

Как только появились данные, что отравление вызвал мышьяк, находившийся в вишневом киселе, следствие установило все места, где продавали крахмальную муку, и запретило торговлю. Попутно органы выясняли, как мышьяк оказался в квартире, а потом попал в кисель, но часть вопросов так и осталась без ответа.

Закупал продукты, в том числе и крахмальную муку для киселя, старший сын бывшего священника Краснова. Впоследствии он скончался во время сороковин своего отца.

Готовили кисель гражданки Алифановы - Александра Васильевна, Анна Михайловна и Александра Петровна. Все они тоже отравились, а последняя - скончалась.

По словам выживших кухарок, они варили кисель из крахмальной муки Красновых, а когда муки не хватило, добавили две столовые ложки своего крахмала, который находился у них в чулане в стеклянной банке.

Когда банку изъяли и исследовали, выяснилось, что в ней - чистая мышьяковистая кислота. Сами Алифановы считали, что это крахмал, который когда-то купили у торговца Игнатова на станции Ряжск-1. Однако эти сведения не подтвердились.

Следствие сошлось на том, что Алифановы покупали именно мышьяк для хозяйственных нужд, но хранили его вместе с остальными продуктами. Из-за сходства с крахмалом Анна Алифанова по ошибке использовала мышьяк для варки киселя…

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