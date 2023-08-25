Юлия Михайлова любила высоту...

Поздно вечером 19 августа во дворе высотного дома №18 по улице Чкалова в Рязани местные жители обнаружили молодую женщину. Она лежала на газоне, рядом валялась электронная сигарета и картридж от нее. Соседи сразу вызвали полицию и скорую помощь. Но медикам оставалось только зафиксировать смерть несчастной.

Вскоре полицейские установили и личность погибшей. Ею оказалась 25-летняя Юлия Михайлова, участница телешоу «Пацанки» (фото с места происшествия).

Место, где обнаружили тело Юлии Михайловой.

Хотела начать жизнь с чистого листа

Одно из последних сообщений, которое Юля Михайлова оставила в своем telegram-канале, датируется 5 июля. Девушка кратко поделилась с подписчиками эмоциональным преображением и надеждами на будущее:

«Три месяца я жила в Малоярославце (Калужская область - Ред.), сейчас переезжаю. Нахожусь в дороге, еду в город с населением более 500 тысяч жителей. Не хочу говорить, куда еду… Но знаю, что все сложится в мою пользу. Так можно сказать «с чистого листа», - написала «пацанка», выложив видео из салона автомобиля. По ее словам, в Малоярославце она «пережила самый сложный период жизни и поднялась, смогла встать на ноги». А город с населением более 500 тысяч жителей, куда направлялась девушка, оказался Рязанью…

Юлии Михайловой было 25 лет.

Больше никаких информативных постов от Юлии уже не было. На следующий день она выложила несколько фотографий на фоне летнего заката и перестала вести канал.

«Видела ее примерно месяц назад, еще удивилась, чего это она делает в Рязани, думала, она в Москве. Поэтому решила, что обозналась, - поделилась одна из рязанок в социальных сетях. - А когда эти ужасные новости появились, сразу поняла, что видела именно Юлю».

Последнее послание

Несмотря на то, что со дня трагедии прошло семь дней, выводы делать рано. Следователи проверяют и рассматривают все версии - от самоубийства до несчастного случая. На многих фотографиях в социальных сетях участница телешоу позировала, держась за перила балкона с обратной стороны.

22-й этаж дома №18 по улице Чкалова в Рязани.

- Да, она очень любила высоту, часто зависала на высотках и верхних этажах. Приходила туда музыку слушать, - рассказала «Комсомольской правде» одна из участниц телешоу «Пацанки» Юлия Чикина. - Возможно, и в этот раз тоже присела на край подоконника послушать музыку, но не удержалась.

Известно, что буквально за полтора-два часа до трагедии Юлия была в одном из рязанских кафе, где якобы встречалась с подругой. Предварительно, в этом же кафе произошла драка с участием Юлии. На записи, попавшей в сеть, видно, как девушка нетвердой походкой с бутылкой вина спускается в подвал, видимо, в то самое кафе. Еще примерно через час она отправляет подруге голосовое сообщение, в котором сбивчиво, явно нетрезвым голосом повторяет одно и то же:

Юля была жизнерадостной, улыбчивой и целеустремленной.

«Ты была моим самым-самым лучшим другом в этой жизни, отвечаю. Я успела тебя очень полюбить как человека, искренне, сильно, очень сильно. Я прошу тебя, пожалуйста, береги себя, береги себя» (подробнее).

Слез было мало, как и цветов

Церемония прощания с Юлией Михайловой прошла днем 22 августа у морга на окраине Рязани. Проводить подругу приехали многие участницы телевизионного шоу и фанаты проекта. Была и тетя девушки, которая фактически заменила Юле маму (видео с церемонии прощания).

- Господи, Юлька, Юлька... - плакала возле гроба тетя. Рядом с ней стояла Алиса Куняшова - одна из «пацанок». Среди всех участниц телешоу она эмоциональнее всего отнеслась к случившемуся. С самого начала траурной церемонии она стояла в слезах рядом с тетей Юли и никак не контактировала с другими «пацанками».

Но слез было мало. Впрочем, как и цветов. Лишь несколько человек после окончания церемонии подошли к машине и положили букеты. Участницы шоу «Пацанки» были с венками…

Прощание с Юлей Михайловой в Рязани 22 августа.

- После проекта мы с ней не общались, обижены были из-за ее вранья (оказалось, что свою «тяжелую» историю девушка выдумала, чтобы попасть в проект - Ред.), - рассказала нам Кристина Захарова. - На Юлю навалилось много ненависти. Она хоть и говорила, что у нее все хорошо, но, я думаю, это было не совсем так…

Похоронят Юлю Михайлову на ее малой родине в Челябинске. Девушки-пацанки решили на Южный Урал не ехать.

- Да, мы сначала хотели всем сезоном приехать на похороны, но потом решили, что приедем только в Рязань на прощание. А похороны… это уже для родных и близких, - поделилась Кристина Захарова (репортаж с церемонии прощания).

В ТЕМУ

Шоу «Пацанки» - социальное реалити, в котором героини - девушки с непростыми судьбами. Все они пришли на проект, чтобы изменить свою жизнь. В течение трех месяцев девушки проходят различные испытания, работают с преподавателями и психологами, чтобы залечить травмы прошлого и заново обрести себя.

Юлия Михайлова участвовала в седьмом сезоне ТВ-шоу. На проект она пришла с тяжелой историей о работе в эскорт услугах, зависимостях и насилии. На голове девушка носила платок, как символ ее пути к исправлению и способ скрыть душевные травмы. Она успешно шла к финалу, но вылетела из проекта после полиграфа. Детектор лжи показал, что образ участницы придуман, а ее слова – ложь.

МНЕНИЕ

Преподаватель Оксана Ткачук:

- Юля с 2014 года училась на электрика и старалась помогать матери деньгами. Она признавалась, что мама болеет…. Но несмотря ни на что Юля была жизнерадостной, улыбчивой и целеустремленной. Училась неплохо, правда под конец немного скатилась по оценкам. Она всегда предлагала помощь преподавателям, дружила с ребятами. В кабинете преподавателя до сих пор остались ромашки, которыми украсила помещение Юлия со своей подругой…

В ТЕМУ

Шоу «Пацанки» - социальное реалити, в котором героини - девушки с непростыми судьбами. Все они пришли на проект, чтобы изменить свою жизнь. В течение трех месяцев девушки проходят различные испытания, работают с преподавателями и психологами, чтобы залечить травмы прошлого и заново обрести себя.

Юлия Михайлова участвовала в седьмом сезоне ТВ-шоу. На проект она пришла с тяжелой историей о работе в эскорт-услугах, зависимостях и насилии. На голове девушка носила платок как символ ее пути к исправлению и способ скрыть душевные травмы. Она успешно шла к финалу, но вылетела из проекта после полиграфа. Детектор лжи показал, что образ участницы придуман, а ее слова - ложь.