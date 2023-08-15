Ювелирный магазин на площади Победы в Рязани демонтировал вывески

Ювелирный магазин на площади Победы демонтировал вывески после беседы с чиновниками мэрии.
Ювелирный магазин сети «Якут Алмаз Золото», расположенные на площади Победы, демонтировал свои вывески на доме №47/1 по Первомайскому проспекту. Об этом сообщила мэрия Рязани, которая отметила, что меняют вывески в рамках внедрения в городе туристического кода.
«На эти цели Рязань получила федеральный грант Ростуризма. Одно из требований – привести центр города к единому стилю, в том числе заменить вывески», - говорится в сообщении.
Какой будет новая вывеска ювелирки, пока неизвестно.
Власти провели с предпринимателями разъяснительную работу, предложили им типы вывесок, которые можно использовать, их размеры, правила размещения и порядок замены.
Как отметили чиновники, многие рязанские предприниматели уже начали менять вывески. Для них предусмотрены компенсации - 90% от стоимости вывески, но не более 100 тысяч рублей.
Ранее власти предупредили, что на получение компенсации могут рассчитывать предприниматели, чей бизнес находится на следующих улицах:
Предприниматель может получить до 100 тысяч рублей в качестве компенсации.
- Первомайский проспект: от пересечения с улицей Вокзальной улицей до площади Ленина;
- улица Павлова: от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Семинарской;
- улица Кольцова;
- улица Краснорядская;
- улица Почтовая;
- улица Соборная;
- Кремлевский Вал: от пересечения с переулком Посадским до улицы Новослободской;
- улица Некрасова;
- улица Новослободская;
- улица Ленина: от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Свободы;
- улица Николодворянская;
- улица Полонского;
- улица Свободы: от пересечения с улицей Ленина до проезда Окского;
- улица Грибоедова: от площади Свободы до пересечения с Кремлевским Валом.