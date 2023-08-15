Ювелирный магазин на площади Победы в Рязани демонтировал вывески

Ювелирный магазин на площади Победы демонтировал вывески после беседы с чиновниками мэрии.

Ювелирный магазин сети «Якут Алмаз Золото», расположенные на площади Победы, демонтировал свои вывески на доме №47/1 по Первомайскому проспекту. Об этом сообщила мэрия Рязани, которая отметила, что меняют вывески в рамках внедрения в городе туристического кода.

«На эти цели Рязань получила федеральный грант Ростуризма. Одно из требований – привести центр города к единому стилю, в том числе заменить вывески», - говорится в сообщении.

Какой будет новая вывеска ювелирки, пока неизвестно.

Власти провели с предпринимателями разъяснительную работу, предложили им типы вывесок, которые можно использовать, их размеры, правила размещения и порядок замены.

Как отметили чиновники, многие рязанские предприниматели уже начали менять вывески. Для них предусмотрены компенсации - 90% от стоимости вывески, но не более 100 тысяч рублей.

Ранее власти предупредили, что на получение компенсации могут рассчитывать предприниматели, чей бизнес находится на следующих улицах:

Предприниматель может получить до 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

- Первомайский проспект: от пересечения с улицей Вокзальной улицей до площади Ленина;

- улица Павлова: от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Семинарской;

- улица Кольцова;

- улица Краснорядская;

- улица Почтовая;

- улица Соборная;

- Кремлевский Вал: от пересечения с переулком Посадским до улицы Новослободской;

- улица Некрасова;

- улица Новослободская;

- улица Ленина: от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Свободы;

- улица Николодворянская;

- улица Полонского;

- улица Свободы: от пересечения с улицей Ленина до проезда Окского;

- улица Грибоедова: от площади Свободы до пересечения с Кремлевским Валом.