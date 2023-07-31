Цена поднялась – регион упал. В Рязанской области стало хуже с доступностью бензина

Рязанская область заняла 53 место по доступности бензина для населения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рязанская область заняла 53-е место среди регионов России по доступности бензина. результаты исследования на июнь 2023 года приводит РИА Новости.

Согласно показателям, объем бензина марки АИ-92, который рязанцы могли купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц составили 852 литра. Цена АИ-92 в июне 2023 года – 48,12 рублей, при этом изменение цены бензина марки АИ-92 с начала 2023 года – 3,8%.

Еще в январе 2023 года Рязанская область занимала 47 место с объемом бензина на чистую среднюю зарплату в месяц – 838 литров при цене за литр АИ-92 – 46,34 рублей.

Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Московской области, заняли следующие места:

- Тульская область – 39 место при объеме 928 литров и цене за литр 48,28 рублей;

- Нижегородская область – 45 место при объеме 879 литров и цене за литр 47,91 рублей;

- Владимирская область – 49 место при объеме 857 литров и цене за литр 47,76 рублей;

- Липецкая область – 51 место при объеме 854 литров и цене за литр 48,23 рублей;

- Пензенская область – 65 место при объеме 782 литров и цене за литр 47,92 рублей;

- Мордовия – 70 место при объеме 755 литров и цене за литр 47,62 рублей;

- Тамбовская область – 74 место при объеме 724 литров и цене за литр 48,67 рублей.

В начале июля вышел рейтинг, который показал, что Рязанская область находится в числе худших регионов России по качестве дорогу (читать подробнее).