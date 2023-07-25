12 решений по увеличению рождаемости в Рязанской области представили губернатору

В 2021 году в Рязанской области родилось меньше 8 тысяч детей. Такой низкий показатель впервые в XXI веке. В 2022 году на свет и вовсе появились меньше 7 тысяч малышей, что стало худшим показателем в новом тысячелетии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатору Рязанской области Павлу Малкову представили 12 решений по увеличению в регионе показателей рождаемости от клуба лидеров России «Эльбрус».

Малков положительно оценил предложения и поручил подчиненным их проработать. Лучшие из решений доработают и реализуют в регионе.

«Вопросы демографии стоят в Рязанской области очень остро. Есть конкретные предложения, реализация которых поможет добиться увеличения числа родов минимум до 7 тысяч в год к 2025 году. Повысится и суммарный коэффициент рождаемости. Пока это планы, но мы со своей стороны готовы приложить максимум усилий для того, чтобы их реализовать», - пообещал губернатор Павел Малков.

Позже Малков озвучил несколько из предложенных решений:

- создание центра аренды и обмена детскими вещами «Добротека»;

- внедрение социальной карты родителей;

- разработка системы мониторинга мер поддержки.

«По аналогии с поддержкой семей участников СВО будем внедрять системный и адресный подход для будущих мам», - сказал глава региона.

В 2021 году в Рязанской области родилось меньше 8 тысяч детей. Такой низкий показатель впервые в XXI веке. В 2022 году на свет и вовсе появились меньше 7 тысяч малышей, что стало худшим показателем в новом тысячелетии (подробнее о смертности и рождаемости в Рязанской области).

Между тем еще в конце июня 2023 года правительство Рязанской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости на 2023-2025 годы. В ней также говорится об увеличении числа новорожденных до 7 тысяч в год, а также сокращении числа абортов, в том числе по желанию женщин до 580 в год.