Парадокс рождаемости: рязанки за 30 с двумя детьми - это и главный «резерв», и главная группа риска по абортам

Залог высокой рождаемости - это крепкая семья, но иметь более двух детей супруги решаются редко. Многодетны только 6% рязанок.

Любопытные данные опубликовало региональное правительство о демографическом потенциале Рязанской области. В материалах утвержденной недавно программы “По повышению рождаемости” есть большой аналитический блок. Составители привели неизвестные факты и попытались объяснить, почему так осложнилась ситуация с воспроизводством населения. «Комсомолка» выбрала самое интересное.

Плетёмся в хвосте

За основу в документе взят период 2016-2021 годов. За это время население Рязанской области сократилось почти на 45 тыс. человек, то есть на 4%. Причина - в небывало низкой рождаемости. В 2021-м родилось меньше 8 тыс. детей. Впервые в XXI веке.

Справочно: в 2022-м на свет и вовсе появились меньше 7 тыс. малышей, что стало худшим показателем в новом тысячелетии.

Сразу заметим, что наблюдается естественная убыль не только в Рязанской области, но на общем фоне наш регион выделяют как один из самых демографически депрессивных. Причем не только по фактическим показателям, но и по динамике. За 2022-й в сравнении с 2021-м сильнее число новорожденных сократилось только в Карелии и Псковской области.

В начале июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время правительственного часа в Совете Федерации называла Рязанскую область в числе 10 регионов с крайне низкой рождаемостью наряду с Ленинградской, Смоленской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областями и Республикой Мордовия. По ее мнению, для изменения ситуации здесь нужно разрабатывать дополнительные меры поддержки.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей родит одна женщина при сохранении повозрастной рождаемости на уровне соответствующего года. Рязанская области в сравнении с РФ и ЦФО.

Многодетность - уже не социальная норма?

Взглянем, как формулируют проблему чиновники и переведем их тезисы на простой язык:

- На спад рождаемости, с одной стороны, оказывает влияние снижением социальных норм детности и потребностей населения в многодетной семье, с другой стороны, трансформация численности возрастных групп репродуктивного возраста, - говорится в аналитическом материале.

То есть, во-первых, кризис авторы предпочитают связывать с отсутствием у людей потребности иметь нескольких детей - мол, нет «моды» на большую семью. Другие приоритеты, более личностные.

- Чего сейчас хочет женщина в возрасте от 20 до 34 лет? Она хочет быть больше счастливой, чем замужней. Мало для кого сейчас это релевантные понятия. Но культ института семьи в регионе есть. Конечно, женщина может родить одного ребенка «для себя», но два и более рожают уже в семье, мужу, - рассуждал в интервью КП-Рязань министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Кстати, доля рязанок с одним ребенком в Рязанской области выше, чем по стране (22,8% против 21,3%), а с двумя детьми и более - ниже. Мужчины тоже, мягко говоря, не всегда готовы к многодетности и раннему отцовству, но в опубликованных материалах к сожалению, этому внимание почти не уделяется.

Количество детей у жительниц Рязанской области фертильного возраста в сравнении с показателем по РФ. с

Неочевидный резерв

Второй, куда более объективный фактор: население репродуктивного возраста с начала 2016 года сократилось даже сильнее, чем уменьшилась общая численность - на 7%, а женское и того больше - на 7,8 %. По предварительной оценке, в ближайшие пять лет рязанок, способных к вынашиванию и рождению ребенка, станет меньше еще на 6%. В то же время число мужчин от 15 до 49 лет, как ожидается, сократится на 3,8%. Это значит, что если на 103 мужчины сейчас приходится 100 женщин, то в ближайшем будущем дисбаланс может усилиться.

Авторы также сигнализируют о сокращении числа рязанок в возрастной группе 20-34 лет, где традиционно самая интенсивная рождаемость, при одновременном увеличении возрастной группы 35-49 лет. В целом же по доле женщин детородного возраста Рязанская область находится ниже среднероссийского уровня на 3,6%, что немало.

Тем не менее, лучиком света для аналитиков из облправительства стали женщины за 30, уже имеющие двух и более детей и решившие рожать еще:

- В сравнении с 2018 годом доля рождений третьих и последующих детей от общего числа рождений увеличилось на 5 %. Таким образом, резервами повышения рождаемости являются третьи и последующие рождения детей женщинами после 30 лет, - говорится в материалах.

Неожиданный портрет рязанки, решившей сделать аборт

Залог высокой рождаемости - это крепкая семья. Прошлый год в этом смысле дал повод для оптимизма. В среднем на 162 брака, заключенных в 2022-м, приходилось 100 разводов. Казалось бы, соотношение не самое лучшее . С другой стороны, в 2016-2021 годах оно было хуже, и особенно период пандемии коронавируса. В 2020-м число браков и разводов вообще почти сравнялось.

В Рязанской области в 2021 году на 100 новорожденных приходился 81 появившийся в браке и 19 - вне брака. Доля внебрачных детей увеличилось на 1,4 %, однако она все еще ниже среднероссийской на 3%.

Тем удивительнее выглядит статистика абортов, предотвращение которых чиновники называют самой действенной тактикой «быстрых побед» в деле увеличения рождаемости. Аналитики составили статистический портрет женщины, решившей прервать беременность. И он оказался довольно неожиданным.

Средний возраст рязанок, решающих прервать беременность, составляет 32 года. Происходит это на сроке 6-7 недель.

У такой женщины уже есть дети - в среднем двое. При этом она не одинока: в 92% случаев у нее есть спутник, причем у трех пар из пяти брак зарегистрирован.

Гораздо чаще - в семи из десяти случаев - к аборту прибегают жительницы городов, нежели сел. Более половины женщин работают и имеют постоянный доход. Тем не менее, около 70% мотивируют свое решение именно экономическими причинами - финансовой неустроенностью, жилищными трудностями. В 25% случаев решающую роль играют «социальные и психологические проблемы». Под ними авторы подразумевают алкоголизм супруга, насилие в семье, принуждение супругом к аборту и т.д.

Согласитесь, эти два блока причин выглядят намного более осязаемыми и житейски понятными, чем все озвученные ранее. Так, может, ими тоже справедливо будет объяснять снижение рождаемости? Если даже в глазах аналитиков эти причины не основные, то они уж точно не менее значимые.

КОНКРЕТНО

В опубликованных материалах сказано, что на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет в 2021 год приходилось 15,4 аборта. Много это или мало?

На начало 2022 года в Рязанской области насчитывалось 236,8 тыс. женщин детородного возраста. Соответственно, число абортов превышало 3,6 тыс.

Инструментом снижения числа абортов чиновники видят предабортное консультирование - комплексное сопровождение беременной женщины акушером-гинекологом, психологом, а при необходимости, специалистом по социальной работе и юристом.

Чиновники надеются, что уже в 2023 году прерываний беременности случится не более 2300, в том числе по желанию женщин 630.

Цели, которые ставит себе рязанское правительство по снижению числа абортов.

КСТАТИ

В региональном кабмине признают, что в последние годы сотни рязанок предпочитают рожать за пределами региона и, прежде всего, в Московской области. В 2022 году таких женщин было 824, а только за январь-февраль 2023 года – 159. Рязанские чиновники основной причиной называют тамошние выплаты при рождении ребенка, однако есть и более простая версия - банальное отсутствие доверия местной системе родовспоможения и менее комфортные условия на малой родине.