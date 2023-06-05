От «Октября» до стройки военного госпиталя. Рязанский губернатор озвучил итоги поездки в Песочню

У фонтана возле КДЦ "Октябрь" есть шансы снова ожить?

5 июня губернатор Павел Малков совершил выезд в рязанский микрорайон Дашково-Песочня вместе с и.о. главы горадминистрации Виталием Артемовым. Об итогах прогулки, как ее назвал сам глава региона, он рассказал в соцсетях.

«Зафиксировали несколько десятков решений и поручений, каждое из которых будет детально проработано», - написал Малков.

Особенно критично губернатор высказался о транспортных проблемах. Пробки в микрорайоне, по его мнению, обусловлены застройкой без проектирования дорожной сети. Малков сообщил о планах расширить «основной выезд» из Песочни (на перекрестке улицы Советской Армии — Касимовского шоссе это, напомним, уже произошло):

«Будем расширять существующий выезд, также формируем программу развития дорожной сети микрорайона», - заявил глава региона.

Сказано в публикации и о необходимости развивать маршрутную сеть общественного транспорта. Именно в Песочню, по словам Малкова, в первую очередь отправят закупленные автобусы. Прежняя градоначальница Елена Сорокина говорила, что 17 машин поставят на маршрут №17.

«Симптомом безответственного подхода к проектированию застройки» губернатор назвал конфликт из-за шлагбаума, установленного жителями улицы Соколова. Чиновники ввели на участок дороги публичный сервитут, чтобы обеспечить проезд неограниченному кругу лиц.

«Поручил разобраться с предысторией передачи дороги и сложившейся ситуацией с сервитутом, а также предложить комплексное решение по развитию дорог построенного там комплекса многоэтажных домов», - прокомментировал ситуацию Малков, выслушав обе стороны.

Сообщил он и о будущей реконструкции здания КДЦ «Октябрь» в комплексе с прилегающей территорией. Есть поручение подготовить проект.

«Внешне объект представляет собой печальное зрелище, а знаменитый фонтан пересох и разрушен», - констатировал губернатор.

Если обещания будут выполнены, здание КДЦ "Октябрь" ждет реконструкция вместе с прилегающей территорией.

Наконец, Малков и Артемов посетили стройплощадку военного госпиталя и участок под возведение филиала поликлиники №11. Под госпиталь управленцы обязались предусмотреть инфраструктуру и благоустройство: дороги, тротуары, ливневку, парковку для автомобилей и остановку общественного транспорта. Насчет поликлиники Малков сообщил, что начало строительства запланировано на 2024 год, но предпринимаются усилия, чтобы работы начались уже в 2023-м.

Еще представители исполнительной власти встретились с местными активистами, оценили ход благоустройства Черезовских прудов, посетили библиотеку и другие места.