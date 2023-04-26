Мэрия Рязани ввела публичный сервитут на проблемный участок дороги по улице Соколова

Мэрия Рязани решила установить сервитут на перекрытом участке улицы Соколова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Чиновники мэрии Рязани подписали постановление о публичном сервитуте на участок дороги по улице Соколова. Как пояснили власти, часть автодороги по этой улице проходит по оформленным земельным участкам, которые, в свою очередь, являются общей долевой собственностью жителей многоквартирных домов.

В конце 2022 года жители обратились в мэрию, чтобы повлиять на решение соседних домов и не закрывать шлагбаум. В настоящее время четырехполосной дорогой пользуются жители квартала, дачники и другие горожане.

«С учетом важности данной дороги для всех жителей, подписано постановление о публичном сервитуте на этот участок дороги. Постановление направлено в Росреестр, направляется жителям. Сервитут даст возможность проезда неограниченному кругу лиц. При этом администрация Рязани готова продолжить переговоры со всеми заинтересованными представителями домов, включая решение вопроса о благоустройстве парковок на муниципальной земле», - говорится в сообщении.