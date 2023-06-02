От Соборной до Свободы: из-за полумарафона «Рязанский Кремль» 4 июля изменится движение транспорта. Как именно

Легкоатлетический полумарафон «Рязаньский Кремль - 2023» пройдет в Рязани 4 июня. Фото: admrzn.ru

4 июня в Рязани состоится VII легкоатлетический полумарафон «Рязаньский Кремль - 2023». В связи с этим в воскресенье в центре города ожидаются ограничения движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 6:00 до 13:00 перекрыты будут Соборная площадь и улица Петрова. С 8:00 до 13:00 полностью закроют движение по трассе забега: Кремлевский Вал – проезд Речников – Окское шоссе – озеро Ореховое – Окское шоссе – ул. Свободы – пл. Свободы – ул. Грибоедова (от пл. Свободы до Кремлевского Вала и ул. Рыбацкой).

Временно изменятся маршруты общественного транспорта:

- троллейбусы №1 с 6:00 до 13:00 следуют до площади Мичурина;

- троллейбусы №3 и №10 (здесь и далее - с 8.00 до 13.00) следуют по улицам Ленина и Есенина;

- автобусы №41 следуют по улицам Кальной, Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина;

- автобусы №№46, 62, 75 следуют по улицам Грибоедова, Есенина и Кальной.

С 22:00 3 июня до 13:00 4 июня администрация Рязани требует освободить от личного транспорта все обозначенные выше участки по маршруту движения участников забега.