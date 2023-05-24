Выделенные полосы, запрет парковки и объездные пути. В мэрии рассказали, что ждет водителей во время ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте

Капитальный ремонт тепломагистрали на Первомайском проспекте продлится вплоть до середины августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Капитальный ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте в центре Рязани, начать который планируется уже в июне, продлится почти все лето и пройдет в два этапа. При этом, не обойдется без вмешательства в дорожное движение. Однако в этот раз городские власти решили отдать приоритет и свободу передвижения автобусам и троллейбусам, коммерческий же и индивидуальный транспорт ждут некоторые ограничения.

Первыми на Первомайском проспекте вскроют два участка: от дома №27 до дома №35 и от дома №47 до дома №53. Здесь работы по замене труб начнутся 9 июня и закончатся по плану 12 июля. После возьмутся за участок от дома №21 до дома №25 – на этом отрезке ремонт продлится с 17 июля по 16 августа. В администрации Рязани пообещали, что без горячей воды жители близлежащих домов проживут не более двух недель.

На период проведения капитального ремонта тепломагистрали изменится организация дорожного движения по Первомайскому проспекту. Чтобы наиболее грамотно распределить транспортные потоки, чиновники обратились за советом к специализированной организации. Та, проанализировав все данные, пришла к выводу, что приоритет следует отдать общественному транспорту, поэтому каких-либо ограничений для него не будет.

Более того, чтобы автобусы и троллейбусы не скапливались на подъездах к ремонтируемым участкам, для них предполагается выделить специальные полосы. На первом этапе ремонта они протянутся от улицы Мервинской со стороны Московского района, а также от путепровода на улице Вокзальной до остановки «ТД Барс» - в обратном направлении. На втором этапе ремонта выделят полосы от Троицкого моста до улицы Павлова и от улицы Сенной в сторону Московского шоссе.

Что же касается индивидуального и коммерческого транспорта, то для него разработали схему объезда, которая учитывает трафик и предусматривает запрет парковки на отдельных участках прилегающих улиц. Судя по предложенному проекту, на первом этапе ремонта Первомайского проспекта планируется полностью запретить парковку на улице Вокзальной – на той стороне, где располагается вокзал Рязань-1, и частично на улице Типанова. Обе улицы, а также улицы Весенняя, Высоковольтная, Дзержинского и Семена Середы – станут объездными. Временно изменится и режим работы светофоров, а направление движения укажут специальные дорожные знаки.

Общественный транспорт будет следовать по выделенным линиям на ремонтируемом участке проспекта.

- В летнее время дорожный трафик будет не так перегружен, однако планируется следить за пропускной способностью светофоров и регулировать их работу в процессе, - отметили в мэрии.

На втором этапе парковку запретят на большей части улицы Семинарской и улицах Пожалостина и Сенной. Объездными также станут улицы Каширина, Дзержинского, Татарская, Пролетарская, Маяковского и Соборная.