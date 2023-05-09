В день Победы в Рязани реконструировали сражение под Сливице

Красная Армия всех сильней!

9 мая в День Великой Победы советского народа над фашизмом в сквере у Рязанского кремля прошли массовые гуляния. Одним из ключевых событий на этой площадки всенародного празднования стала военно-историческая реконструкция сражения под Сливице.

- Это довольно малоизвестный эпизод войны, - рассказывает один из организаторов Тимофей Тимошкин. – И последнее крупное сражение Великой Отечественной, разыгравшееся 11-12 мая. Уже после подписания капитуляции часть частей вермахта пробовала пробиться на запад, чтобы сдаться англо-американским войскам. Таким образом они хотели уйти от справедливого возмездия. Но сделать это нацистским преступникам, натворившим столько бед на нашей земле, не удалось. Пусть беглецам преградили чешские партизаны, а подошедшая Красная Армия довершила разгром врага.

В реконструкции событий 78-летней давности были задействованы 27 человек – представители Рязанского регионального отделения Поискового движения России (в том числе еще совсем молодые поисковики школьного отряда «Верность» Артемий Булыгин, Никита Чуваев, Ярослав Румянцев), регионального отделения общероссийской общественного движения «Росрекон», клубы реконструкторов из Луховиц и Коломны.

Немецких солдат ожидает очередное поражение.

Постановка, в которой помимо вооруженных солдат вермахта и РККА, было задействовало три единицы техники, а также некоторые инженерные конструкции привлекла огромное количество зрителей. После того, как ведущий объявил о завершении боя и победе Красой Армии, раздалось торжественное «Ура-а-а!», подхваченное всеми рязанцами!

После реконструкции все желающие смогли сфотографироваться с солдатами, оружием и техникой.

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