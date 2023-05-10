«Для Рязани двух учреждений будет достаточно». Почему в городе объединяют роддома

Почему в Рязани объединяют роддома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из злободневных вопросов этой весны стало сокращение роддомов в Рязани. Если быть точными, то произошло присоединение роддома №1 к роддому №2. «КП - Рязань» поинтересовалась у экспертов, почему было принято это решение и чем чреваты такие изменения в акушерской службе региона.

Трое родов в сутки - это дорого

Здание рязанского роддома №1 было построено в 1993 году на улице Новоселов в Дашково-Песочне. В трехэтажную постройку роддом переехал из центра города - с улицы Полонского. За 30 лет в его стенах родились около 70 тысяч рязанцев. В роддоме работал круглосуточный стационар на 75 коек, дневной стационар и женская консультация.

В последние годы медучреждение утратило популярность у рязанок и по количеству родов стало значительно уступать альтернативным вариантам - Перинатальному центру и роддому №2.

В начале года рязанский губернатор подписал распоряжение о реорганизации этого учреждения, объединив два роддома в один. По официальной версии, на такие меры власти решились из-за снижения числа родов в этом учреждении, а также в целом из-за падения рождаемости в регионе. Мол, слишком дорого обходится содержать столь большое медучреждение при том, что в сутки здесь принимают всего до трех родов, а следовательно, столько же поступает и родовых сертификатов. Вторая официально названная причина слияния роддомов - это создание единой службы родовспоможения с Перинатальным центром во главе.

При этом минздрав сразу заверил, что сокращения врачей не будет:

- Почти весь медицинский персонал первого роддома уже трудоустроен во второй родильный дом. Часть медиков перешла в Перинатальный центр или другие медицинские организации, где по желанию была трудоустроена, - заявила тогда журналистам главный внештатный специалист по акушерству областного минздрава Татьяна Шевлякова.

Однако, как показала практика, некоторые врачи по каким-то причинам все же решили уволиться.

В роддоме №1 осталась только женская консультация. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Кого и куда повезут рожать

С начала апреля в роддоме №1 перестали принимать рожениц, и сейчас учреждение оказывает только амбулаторно-поликлиническую помощь - здесь работает женская консультация. В настоящее время родить в Рязани можно только в двух учреждения - областном Перинатальном центре в Канищеве и в роддоме №2 в Горроще. Возникает вопрос, успеют ли доставить роженицу из отдаленного района, например с окраины Дашково-Песочни, на другой конец города вовремя?

- Когда завершится реорганизация, минздрав выпустит новый регламентирующий документ по маршрутизации, где будет четко прописано, кому и куда ехать на роды. Если женщина рожает экстренно, то ее повезут в один из двух оставшихся роддомов, ближайший к ней, а если она в высокой группе риска - то в любом случае будет плановая госпитализация в Перинатальный центр, - пояснил наш источник в акушерско-гинекологической службе.

Готовы ли оставшиеся роддома к увеличению нагрузки? Как нам удалось выяснить, в Перинатальном центре уже увеличили коечный фонд и открыли новые палаты. Во втором роддоме также приготовились к росту числа рожениц.

В Рязани осталось два родовспомогательных учреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По примеру Москвы

По мнению некоторых представителей акушерской службы региона, объединение роддомов оправдано:

- Это приведет к улучшению качества оказания акушерской помощи в Рязанской области. «Размазывать» несколько тысяч родов на три родовспомогательных учреждения, сосредоточенных в одном небольшом городе, нецелесообразно и сопряжено с большей финансовой нагрузкой на региональное здравоохранение, - аргументируют специалисты.

Видимо, Рязань выбрала курс по примеру столицы, где реорганизация акушерской службы давно ведется по принципу объединения и укрупнения. И вот первые результаты - за год удалось более чем в два раза снизить младенческую смертность.

Если реформа действительно поможет улучшить демографические показатели в регионе, то это будет очень кстати. Рязанская область оказалась в числе худших по рождаемости в 2022 году. Непонятно только, возможно ли будет вернуть роддом в систему минздрава, когда демография улучшится.

- Когда у нас в регионе была демографическая яма, все детсады распродали. Позже показатели улучшились и возник дефицит мест в детских садах. Возможно, рождаемость в будущем снова вырастет, и потому не хотелось бы терять возможность вернуть прежние роддома назад, - поделилась мнением врач акушер-гинеколог Галина Сергиенко. - В целом же, в объединении двух родовспомогательных учреждений я ничего плохого не вижу. Если бы Перинатальный центр располагался в центре города, то с сегодняшней рождаемостью его одного могло бы хватить на всю Рязань. Но санэпидрежим требует регулярно закрывать медучреждение на обработку, поэтому оставлять один роддом на город - сложно. Для Рязани двух учреждений будет достаточно.

В Рязанской области наблюдается снижение рождаемости. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем временем

Рязанки рожают все меньше

В 2022 году в Рязанской области родился 6971 ребенок, что на 1063 новорожденных или на 13,2% меньше, чем в 2021 году. В России это третья строчка снизу в рейтинге динамики рождаемости. Рязань обошла только Карелию и Псковскую область.

С 2016 года, который с точки зрения демографии был лучшим в новейшей истории нашего региона, падение составило аж 45 процентов.