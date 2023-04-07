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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:41

Всё, перестали принимать рожениц в рязанском роддоме №1

Роддом №1 города Рязани перестал принимать рожениц
Источник:kp.ru
Роддом №1 города Рязани перестал принимать рожениц.

Роддом №1 города Рязани перестал принимать рожениц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родильный дом №1 (улица Новоселов, 33а) перестал принимать рожениц. Коридоры и палаты медицинского учреждения пустуют, сообщает «Новая».

По данным издания, еще 31 марта в роддоме №1 находились три недавно родившихся младенца. Последнего выписали 2 апреля.

«Еще две недели будем работать как дневной стационар, но дальнейшая судьба неизвестна. Возможно, второй этаж отдадут детям с ДЦП, первый под гемодиализ», - цитирует газета свой источник.

По информации минздрава, роддом №1 находится в составе роддома №2 и продолжает свою работу в штатном режиме.

«Так решили для оптимизации оказания помощи беременным и роженицам, для получения многопрофильной помощи в случае необходимости при их наблюдении. С 20 апреля роддом №1 будет функционировать на территории роддома №2. Женская консультация останется на прежнем месте», - написали чиновники.