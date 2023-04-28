Старинный фонтан у Дворца детского творчества в Рязани запустят в 2024 году. Смотрите, какая красота

Фонтан у Дворца пионеров - ценный градоформирующий объект, но десятки лет его никто не мог привести в порядок.

Фонтан 1957 года постройки у Дворца детского творчества в Рязани отремонтируют в 2024 году. Такое обещание из уст губернатора Павла Малкова рязанцы услышали 27 апреля во время прямой линии.

Дворец пионеров, 1957 года - является объектом культурного наследия регионального значения.

«Мы обсуждали этот вопрос с городом, его необходимо решать, и не только там. В целом нужно принимать программу по приведению фонтана в порядок. В этом году мы этот фонтан сделать не успеем, но в 2024 году точно сделаем. Тоже там [у Дворца детского творчества] был, смотрел на этот фонтан, ставил его на вид администрации и, конечно, это совершенно недопустимо», - отметил Малков.

Вид на фонтан со стороны Дома пионеров (Дворца детского творчества).

В августе 2021 года администрация Рязани, отвечая на вопрос КП-Рязань по поводу перспектив ремонта фонтана у ДДТ, порекомендовала обратиться в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Чиновники инспекции ничего ответить не смогли и отправили к собственнику.

Вид на фонтан со стороны Дома пионеров (Дворца детского творчества).

Кроме фонтана в перспективе в Рязани могут запустить и трамваи, при планировании города власти закладывают и трамвайные пути. Но пока все внимание на развитие троллейбусной сети и автобусной (читать подробнее).

Вид на фонтан со стороны Дома пионеров (Дворца детского творчества).

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Фонтан у Дворца пионеров в рязани возвели в 1957 году.

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