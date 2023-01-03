Рязанец нашел квитанцию 2012 года и был в шоке, как ЖКУ подорожали за 10 лет

В ноябре 2012-го собственник заплатил за «однушку» площадью 28,9 кв.м. немногим более 1360 рублей.

За 10 лет плата за жилищно-коммунальные услуги в отдельно взятой квартире в обычной рязанской пятиэтажке выросла в три раза. Это заметил рязанец, который обнаружил у себя дома квитанцию 2012 года и сравнил с нынешними — за ноябрь и декабрь 2022 года.

Тогда, в ноябре 2012-го, собственник заплатил за «однушку» площадью 28,9 кв.м. немногим более 1360 рублей (см. главное фото).

В ноябре 2022 года даже с нулем за электроэнергию вышло уже порядка 4070 рублей.

Спустя ровно десятилетие сумма в платежке уже превышала 4070 рублей. А после недавнего мощного подорожания, когда тарифы выросли во второй раз за год, пришлось раскошелиться уже на 4350 рублей.

После второго за 2022 год подорожания пришлось раскошелиться на 4350 рублей.

Нельзя не вспомнить, что за декаду прибавились две графы. Мы отдельно стали платить за вывоз мусора (обращение с ТКО) и капитальный ремонт.

Также можно заметить, что во всех платежках значится 0 рублей за электроснабжение. Меж тем электроэнергия для населения с 2012 года стала стоить в два раза дороже: 5,84 руб./кВт*ч вместо 2,89 руб./кВт*ч.