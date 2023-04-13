Половодье в Рязани 2023: вода освободила дорогу под Кадомом и участки на Острове

Вода потихоньку уходит из Заокского.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

12 и 13 апреля отмечено понижение уровня Оки на четырех из шести рязанских гидропостах. У областного центра река 12 апреля отступила за сутки на 20 сантиметров, 13 апреля – на 13 сантиметров. Уровень реки составляет 507 сантиметров над нулевой отметкой.

11 апреля вода освободила три приусадебных участка в Полянах, три - в Заокском, два - в Коростове, три - в Агро-Пустыне. 13 апреля вода ушла с двух участков в поселке Остров.

12 апреля из отрезанного большой водой села Коростово инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области на спецтранспорте эвакуировали женщину с болями в ноге.

13 апреля Ока у села Половское отступила на 19 сантиметров (814 см над нулевой отметкой), у Старой Рязани – на 17 сантиметров (601 см), у Копоново – на 2 сантиметра (586 см).

При этом на гидропостах у Касимова и Елатьмы уровень воды по-прежнему растет. 12 апреля в Касимове Ока поднялась на 12 сантиметров, 13 апреля – на 8 сантиметров (уровень нулевой отметки превышен на 645 см). В Елатьме 12 апреля Ока поднялась – на 12 сантиметров, 23 апреля – еще на 12 сантиметров (537 см).

Продолжала свой размеренный подъем в течении двух суток Пра. 13 апреля на гидропостах Борисково и Деулино река поднялась на 1 сантиметр. Уровень нулевой отметки превышен на 313 и 311 сантиметров соответственно.

Мокша в Кадоме отступила за сутки на 11 сантиметров, постепенно освобождая занятые территории. 11 апреля здесь из-под воды освободились четыре приусадебных участка, 13 апреля еще девять участков и участок автомобильной дороги у населенного пункта Чермные.

Неожиданно положительную суточную динамику показал гидропост на Проне у деревни Быково Кораблинского района – плюс 16 сантиметров. Скорее всего, это связано со сбросом поды из Новомичуринского водохранилища.

На сегодняшний день в Рязанской области остаются подтопленными четыре низководных моста (Старожиловский район – 1, Спасский район – 2, Шиловский район-1), пять участков автодорог (Рязанский район – 2, Ермишинский район – 1, Спасский район – 2), а также 120 приусадебных участков (п. Борки, г. Рязань – 71, Рязанский район – 44, Кадомский район - 5). Водой отрезаны шесть населенных пунктов.

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