Половодье в Рязани 2023: на всем течении продолжает подниматься только Пра

В пойме у села Мурмино уровень воды постепенно снижается.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

11 апреля отмечено понижение уровня Оки на трех рязанских гидропостах. У областного центра река отступила за сутки на 17 сантиметров. Уровень реки составляет 540 сантиметров над нулевой отметкой. У села Половское Спасского района река снова понизилась на 11 сантиметров – уровень составляет 849 сантиметров над нулевой отметкой. Продолжает убывать Ока и у Старой Рязани – минус 10 сантиметров за сутки. Нулевая отметка гидропоста здесь превышена на 631 сантиметр.

Еще на трех рязанских гидропостах, находящихся ниже по течению Оки, подъем по-прежнему продолжается. Наибольшим суточным приростом отметились гидропосты Касимова и Елатьмы – плюс 13 и 12 сантиметров соответственно (уровень над нулевой отметкой 625 и 513 см).

Продолжает свой размеренный подъем мещерская Пра. На гидропосту у деревни Деулино она повысилась на 1 сантиметра, в селе Борисково – на 2 сантиметра. Уровень нулевой отметки гидропостов в обоих случаях превышен чуть более чем на три метра.

На всех остальных реках Рязанской области фиксируется планомерное понижение уровня, в том числе на Мокше. В Кадоме в ближайшее время вода должна уйти с части затопленных участков.

За минувшие сутки новых освобождений от водного плена не зафиксировано. По-прежнему под водой остаются четыре низководных моста, шесть участков автомобильных дорог и 146 приусадебных участков. Водой отрезаны шесть населенных пунктов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Половодье в Рязани 2023: вода ушла с Окского проезда, но Мещеру по-прежнему затапливает

Гидрологи представили актуальные на 10 апреля данные по развитию ситуации на реках Рязанской области (подробности).