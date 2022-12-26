Кто загрязняет рязанскую Листвянку?

Возобновлено рассмотрение иска Росприроднадзора к рязанскому нефтезаводу о загрязнении реки Листвянки на 421 млн рублей

Арбитражный суд Рязанской области возобновил производство по делу о взыскании 421 миллиона рублей с рязанского нефтезавода по иску Приокского управления Росприроднадзора о загрязнении реки Листвянки. Заседание назначено на 31 января 2023 года. Суды по этому делу длятся с конца 2020 года. Надзорное ведомство предъявило иск РНПК, так как в реке Листвянка, было выявлено превышение нормативов по меди, цинку, железу.

Получается, что в поиске виновных Росприроднадзор идет по пути наименьшего сопротивления, вместо того, чтобы реально разбираться в ситуации и улучшать экологическую обстановку в Рязани.

Как отметил председатель Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий, превышение в Листвянке по меди и цинку - дело рук рязанских промпредприятий, которые сбрасывают свои неочищенные стоки в городскую канализацию:

- Характер загрязнения сточных вод напрямую указывает на источники. Так при переработке нефти, например тяжелые металлы не образуются. Теперь очистные сооружения могут предъявить иск «Водоканалу» и платить будет муниципалитет, поскольку он не контролирует, что заводы сбрасывают в городскую канализацию. Ведь по факту именно безразличие к данной проблеме со стороны муниципальных служб привело к попаданию специфических промышленных загрязнителей в Листвянку. И конечно вызывают недоумение действия надзорных органов. Вместо того, чтобы искать истинные источники загрязнения, им проще выписывать многомиллионные штрафы на крайнего, что очевидно не устраняет проблему.

Летняя экспедиция журналистов по акватории Листвянки выявила, что ее берега пестрят колодцами, сточными коллекторами, зловонными болотами, лужами едких веществ, мусором различного происхождения. Бесконтрольных источников ядов для реки предостаточно. И хотя, точно установить кто и что сливает и сбрасывает в реку проблематично, журналистам и общественникам удалось выяснить основные исходные точки. Например, территория бывшего завода Химволокна. Какие там предприятия? Какие им выбросы разрешены и есть ли таковые в принципе? Неоднократно были зафиксированы сливы в старую действующую канализацию, ливневку, систему технологических сбросов. Что и кто туда сливает? Контроля за этим, однозначно, нет. Есть информация и о том, что в этот район приезжают машины и что-то сливают. Возникает ощущение, что общественники и депутаты начинают подменять структуру государственной власти, а это категорически неприемлемо, - отмечает член комитета по экологии Рязанской облдумы Григорий Парсентьев.

Еще один очевидный, но неофициальный источник загрязнения Листвянки – несанкционированная свалка в районе Хамбушево. Раньше сюда свозили различный мусор - от ТБО до строительных и промышленных отходов. Несколько лет назад свалку решили рекультивировать, и просто засыпали отходы грунтом. Между тем сквозь закопанные отходы протекает вода из каскадных прудов, буквально вымывая все нечистоты в Листвянку.

Этой осенью в очередной раз в окрестностях реки зафиксировали белую пену. Сотрудники экологической лаборатории взяли пробы воды из Листвянки в районе бывшего трамвайного круга и газовой автозаправки на Ряжском шоссе. Было выявлено двукратное превышение содержания нефтепродуктов в пробах, взятых в районе трамвайного круга. А в пробах, взятых у автозаправки, нормы содержания нефтепродуктов были превышены в 4 раза. До сих пор остается загадкой, откуда в этих краях возникла пена и кто должен нести ответственность за загрязнение окружающей среды. Публикация одной только этой информации в СМИ должна была стать для Росприроднадзора сигналом к действию. Однако ведомство отнеслось к ней равнодушно. Другого ожидать не приходится, если цель - обложить данью конкретное предприятие, а не решать экологические проблемы города.

Полную версию независимого журналистского расследования читайте здесь