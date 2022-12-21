Почему штрафы не решают проблему загрязнения водных артерий Рязани

Многострадальная река Листвянка непрестанно мелькает в судебной практике, в протоколах надзорных органов, на бланках всевозможных экспертиз. Одного взгляда достаточно, чтобы убедиться, что воды этой реки мутны, но кто в этом виноват, выяснить непросто. Однако контролирующим органам расследования неинтересны. Делопроизводство требует конвейерного подхода. Наипростейший путь - просто списать все грехи на единственный официально открытый источник сброса в Листвянку, а именно на городские очистные сооружения.

За годы пристального в

В реку Листвянку впадают неочищенные стоки из сети подпольных коллекторов.

нимания ведомства к очистным и наложению на них всевозможных санкций, река чище не стала, а все потому, что истинную причину загрязнения водной артерии надзорники обходят стороной, ввиду чего реальные нарушители остаются безнаказанными.

Подпольные загрязнители

Назвать Листвянку рекой сложно, ведь это скорее водная артерия, которая используется для вывода из города нечистот. Исторически река выполняла функцию канала для очищенных городских стоков, ведущего в Оку. Однако с годами Южный промузел настолько расширился, что буквально поглотил верховья реки. Прямой доступ к ней получили самые разные предприятия. По всему течению в нее стали сливаться стоки с многочисленных заводских коллекторов, в том числе Химволокна. Сегодня прежних производств уже нет, но у них появились последователи - малые и средние промпредприятия, которые получили в наследство от советских заводов сеть коллекторов, ведущих в Листвянку. Кто и что сливает по этой подпольной сети, остается только догадываться. Ведь о наличии у этих предприятий собственных локальных очистных сооружений говорить не приходится.

Контролирующие органы предпочитают обращать внимание лишь на протоколы проб, взятых с контрольного створа городских очистных сооружений. Причина банальна - это удобно. Основной объем сбросов в Листвянку формируется сточными водами городских очистных сооружений. Прежде чем попасть в реку, стоки проходят серьезную очистку, и за малейшее отклонение от нормативов очистные сооружения получают крупные штрафы. Именно поэтому стоки здесь обеззараживаются настолько, что буквально обретают вторую жизнь. Не случайно в течении Листвянки ниже очистных сооружений даже заводится рыба.

Летняя экспедиция журналистов по акватории Листвянки выявила, что ее берега испещрены колодцами, зловонными болотами и лужами едких веществ, засыпаны мусором. Бесконтрольных источников ядов для реки предостаточно. При этом кто и что сливает или сбрасывает в реку, до сих пор неясно.

- Мы серьезно изучали вопрос загрязнения в этом районе, проводили рейды по Южному промузлу и убедились, что недоработки в региональном надзоре очевидны. Но кто или что заставляет «вновь назначенных» рязанских чиновников смотреть сквозь пальцы на явные нарушения природоохранного законодательства, а также права граждан на благоприятную окружающую среду? Например, территория бывшего завода Химволокна. Какие там предприятия? Какие им выбросы разрешены, и есть ли в их базе такие документы в принципе? Неоднократно были зафиксированы сливы в старую действующую канализацию, ливневку, систему технологических сбросов. Что и кто туда сливает? Контроля за этим однозначно нет. Есть информация и о том, что в этот район приезжают машины и что-то сливают. Возникает ощущение, что общественники и депутаты начинают подменять структуру государственной власти, а это категорически неприемлемо, - отмечает член комитета по экологии Рязанской облдумы Григорий Парсентьев.

Бурый цвет воды в лужах на берегу реки говорит о наличии нефтепродуктов.

Белая пена и несанкционированная свалка

Регулярно в СМИ появляется информация и о совсем уж экзотических источниках загрязнения Листвянки. Осенью в окрестностях реки зафиксировали белую пену. Сотрудники экологической лаборатории взяли пробы воды из Листвянки в районе бывшего трамвайного круга и газовой автозаправки на Ряжском шоссе. Когда образцы проверили на содержание нефтепродуктов и ПАВ (поверхностные активные вещества), результаты шокировали. Было выявлено двукратное превышение содержания нефтепродуктов в пробах, взятых в районе трамвайного круга. А в пробах, взятых у автозаправки, нормы содержания нефтепродуктов были превышены в 4 раза.

При исследовании проб на содержание ПАВ результаты оказались еще более страшными. Так, в пробах, взятых на первой точке, обнаружено превышение норматива в 1,5 раза, а во второй - нормативы содержания ПАВ превышены в 13 (!) раз. До сих пор остается загадкой, откуда в этих краях возникла пена и кто должен нести ответственность за загрязнение окружающей среды. Публикация одной только этой информации в СМИ должна была стать для контролирующих органов сигналом к действию. Однако ведомство отнеслось к ней равнодушно. Другого ожидать не приходится, если цель - избежать трудоемкой и сложной работы, а не решать экологические проблемы города.

Со стороны регионального минприроды особого интереса к данной теме СМИ и общественники также не заметили. Поэтому без оглядки на бездействующие контролирующие органы журналисты взяли инициативу в свои руки и попытались найти источник этой пены. Вдоль дороги были обнаружены горы еврокубов, принадлежащих частной организации. По словам местных жителей, этот склад появился вдоль дороги более полугода назад. Они рассказали, что раньше емкости мыли, и все сливы с химсоставом стекали в Листвянку. Выяснилось, что в еврокубах хранится «Лауретсульфат натрия 70%». Как известно, это вещество превосходно пенится, поэтому используется в бытовой химии.

- Лауретсульфат натрия - это пенообразователь. Он входит в состав синтетических моющих средств - стиральных порошков, средств для посудомоечных машин, - раскрыл загадку химик. - У этого вещества очень хорошее поверхностное натяжение, поэтому оно отлично пенится. Если эта пена попадает на поверхность водоема, она препятствует проникновению кислорода. Вода перестает дышать. Водоем не получает кислород из атмосферы и не выпускает его из воды. Это приводит к гибели всех организмов, живущих в водоеме.

Мы также неоднократно писали о крупнейшем очевидном, но не признанном надзорниками официально источнике экологических бедствий региона - несанкционированной свалке в районе Хамбушева. Ее еще в народе называют деевской свалкой, по фамилии своего владельца Валерия Деева. Общественники, экологи и жители окрестных сел бьют тревогу, ведь на полигоне складировались опасные химикаты, отходы химических производств, кислота. Учитывая характер открытого складирования, с осадками все эти загрязнения до сих пор просачиваются в почву. Несколько лет назад свалку решили рекультивировать и просто засыпали отходы грунтом. Между тем сквозь закопанные отходы протекает вода из каскадных прудов, буквально вымывая все нечистоты в Листвянку. Экологическая лаборатория регулярно выявляет в пробах, взятых из этого района, загрязнение воды нефтепродуктами, кислотой. Стоит ли упоминать, что все это добро через несколько километров попадает в реку федерального значения Оку.

Несмотря на официальный статус недействующего объекта, свалка до недавнего времени с завидной регулярностью продолжала принимать фуры с отходами, о чем свидетельствуют показания региональных экологических активистов. Судьба деевской свалки настолько резонансна, что даже попала в федеральную новостную сводку, благодаря журналистам телеканала НТВ.

Стоки протекают через Хамбушевскую свалку, унося нечистоты в Листвянку.

Штраф за пробы пятилетней давности

Пока источники загрязнения Листвянки остаются без внимания, контролирующие органы продолжают упрямо штрафовать очистные сооружения. Многолетняя судебная тяжба между Росприроднадзором и очистными сооружениями основана на результатах экспертизы 2017 года. Тогда в пробах воды были обнаружены превышения содержания цинка, меди, железа.

Недавно Тульский арбитражный апелляционный суд принял решение в очередной раз взыскать штраф с рязанских очистных сооружений по иску от Росприроднадзора за загрязнение реки Листвянка. На сумму 58 миллионов рублей. Суд удовлетворил апелляцию Росприроднадзора, отменив решение предыдущего суда в пользу очистных сооружений. Однако решение суда вызывает у ответчика много вопросов - от срока давности до установления истинных предприятий-загрязнителей.

Как отметил председатель Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий, превышение в Листвянке по меди и цинку - дело рук рязанских промпредприятий, которые сбрасывают свои неочищенные стоки в городскую канализацию:

- Характер загрязнения сточных вод напрямую указывает на источники. Так при переработке нефти например тяжелые металлы не образуются. Теперь очистные сооружения могут предъявить иск «Водоканалу» и платить будет муниципалитет, поскольку он не контролирует, что заводы сбрасывают в городскую канализацию. Ведь по факту именно безразличие к данной проблеме со стороны муниципальных служб привело к попаданию специфических промышленных загрязнителей в Листвянку. И конечно, вызывают недоумение действия надзорных органов. Вместо того чтобы искать истинные источники загрязнения, им проще выписывать многомиллионные штрафы на крайнего, что, очевидно, не устраняет проблему.

Оснований для отстаивания справедливого решения достаточно. Напомним, что очистные сооружения принимают одновременно промышленные стоки с нефтезавода и всю городскую канализацию. Так вот доля первого в общем объеме не превышает 15% (320 тыс. куб. м ежесуточно). 85% - это бытовые и промышленные стоки других производственных объектов Рязани. Сточные воды, поступающие по магистральной сети рязанского «Водоканала», имеют зафиксированные значительные превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Всю современную историю Рязани факт сбросов неочищенных промышленных стоков в городскую канализацию никого не волновал. Но когда Росприроднадзор повадился штрафовать за это очистные сооружения, оказавшиеся не в состоянии обеззаразить ядовитый коктейль, намешанный городскими производствами, вопрос стал ребром.

Переработчик стоков через суд обязал администрацию города установить нормативы качества сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения. Однако до настоящего времени администрация города не исполнила решение суда в полном объеме. Стоки приходят по-прежнему с нарушениями, а штрафуют за это очистные сооружения.

Минприроды призвали вернуть деньги в регион

Если иск Росприроднадзора к очистным сооружениям на 58 млн рублей все же удовлетворят, то эти деньги из рязанской экономики перекочуют в федеральный бюджет. А вот навсегда или на время, - зависит от рязанских чиновников, в частности от министерства природопользования. Чтобы вернуть деньги обратно в регион оно должно помочь региональному правительству в кратчайшие сроки обосновать перед федеральным центром нужность этих средств для решения экологических проблем реки Листвянки. Представить утвержденный и согласованный с Минприроды РФ план мероприятий по защите водного объекта. Это непременное условие: средства могут быть возвращены лишь для разрешения той экологической проблемы, по которой они были взысканы.

И вот тут возникает тревожный вопрос: существует ли вообще в нашем министерстве природопользования экологическая программа для Листвянки, утвержденная в Минприроды РФ? Будем надеяться, что да. В противном случае такую программу нужно срочно делать, экстренно согласовывать и утверждать, чтобы наш регион не потерял 58 миллионов рублей.

Губернатору же стоит взять на контроль этот вопрос, поскольку сроки очень сжаты, а упустить шанс (вместе с деньгами) можно очень быстро. Подобное расточительство для глубоко дотационного региона будет непростительным. Интересной будет также публикация экологической программы спасения Листвянки, чтобы общественность могла понимать и контролировать процесс ее воплощения в жизнь.

Почему штрафы не решают проблему загрязнения водных артерий Рязани

ВАЖНО

Кому потребовалась рыба сточных вод?

В 2007 году был принят Водный кодекс РФ, и Листвянка стала рекой рыбохозяйственного значения. Ужесточились требования к качеству ее воды, и некоторые ПДК сократились в разы. Таким образом, за выброс грязных сточных вод нарушителям стали грозить еще большие, многомиллионные, штрафы. Почему из обилия рек Рязанской области именно Листвянку признали пригодной для разведения рыбы - загадка. Едва ли найдутся горожане, желающие отведать карасей из реки, через которую проходят пускай и очищенные, но все городские стоки. Здравый смысл подсказывает, что для разведения и ловли рыбы лучше все-таки выбрать другое место. Однако если смотреть с позиции раздувания штрафов и выполнения какого-то гипотетического плана по их собираемости, то применение рыбохозяйственных нормативов для Листвянки - самое то.