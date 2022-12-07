«Я благосклонно относился к немцам». Дело михайловского врача. Подвиг или предательство?

За антисоветскую агитацию в условиях военного времени хирурга Крафта ожидала высшая мера.

Дверь в комнату закрылась, и вошедший человек начал допрос…

- Следствию известно, что вы старались завязать хорошие отношения с немцами во время их пребывания в Михайлове, восхваляли их и высказывались враждебно по отношению к советской власти. Вы подтверждаете это?

Но врач стоял на своем:

- Никаких разговоров по этому вопросу я ни с кем не вел. Но я ничего отрицательного о них (немцах - Ред.) сказать не могу, так как в Михайлове я видел с их стороны только культурное отношение ко мне и другим служащим.

- Об этом «культурном» отношении немцев вы и рассказывали знакомым, не взирая на то, что знали о грабежах немцев, об отборе ими теплой одежды у населения, об отборе в домах скатертей, простыней и начавшихся расстрелах мирных граждан. Объясните это?

- Я знал, что немцы начали грабеж мирного населения, то есть отбор теплых вещей, простыней, скатертей и т. п. Кроме того, я был свидетелем их грабежа и у нас в больнице - это отбор свиней, принадлежащих больнице. Но, тем не менее, я считал, что к нам это не относится, и мы, служащие больницы, ничего плохого со стороны немцев не встречали.

- Из всего этого можно сделать вывод, что вы лично были довольны приходом немцев и старались всячески показать себя в их глазах лояльным к ним. Это так?

- Да, так, но я делал это с целью того, чтобы не навлечь гнев немцев на раненых красноармейцев, находящихся под моим наблюдением в больнице. Никаких других целей у меня не было.

Русский Крафт

Листая материалы дела по антисоветской агитации и пропаганде в условиях военного времени, возбужденного в отношении хирурга Михайловской районной больницы Андрея Федоровича Крафта (1882 г. р.), в очередной раз понимаешь, насколько же мы мало знаем о войне…

- Управление Федеральной службы безопасности по Рязанской области продолжает работу по рассекречиванию архивных документов, касающихся событий периода 1941-1945 годов, произошедших на территории региона, - отмечает сотрудница по связям с общественностью УФСБ по Рязанской области Марина Копцова. - Подвиг советского народа, причем не только солдат, но и людей, находившихся и трудившихся в тылу, должен быть по достоинству оценен их потомками.

Одним из героев того времени вольно (или невольно) стал хирург Андрей Федорович Крафт. Он родился в Москве, считал себя русским, хотя и не скрывал западного происхождения своей фамилии и отличного знания немецкого языка. В 1907 году окончил медицинское отделение Московского университета и начал работать по профессии. Преданный клятве Гиппократа, за 30 с лишним лет карьеры сменил немало мест работы в различных уголках СССР. Наконец, в 1940 году приехал с семьей в Михайлов, где устроился хирургом в местную больницу. Шли недели и месяцы, а затем настало 22 июня.

Часть майора Куропятникова

24 ноября 1941 года в город вошли немцы… Несколько лет назад при работе с историческими документами «Комсомольской правде» удалось выяснить, что Михайлов не был безвольно сдан немецко-фашистским захватчикам, как многие считали прежде. Бойцы истребительного батальона и личный состав 784-го батальона аэродромного обслуживания встретили немцев на подступах к городу смертельным огнем. Шансов остановить «немецкую машину» у них, конечно, не было…

В историческом формуляре 784-го батальона аэродромного обслуживания в Центральном архиве Министерства обороны РФ говорится, что часть потеряла убитыми 10 человек, ранеными 7 человек, пропавшими без вести 125 человек. В том числе был тяжело ранен командир батальона, майор Николай Анисимович Куропятников (к этой фамилии мы еще вернемся).

Николай Анисимович Куропятников.

Из материалов изучаемого нами дела следует, что 24 ноября (до боя за Михайлов - Ред.) в местной больнице на излечении находились пятеро красноармейцев, а 27 ноября, когда в медучреждении впервые после начала оккупации появился заведующий Николай Васильевич Иванов - солдат и офицеров РККА было уже порядка сорока!

Несколькими днями ранее немцы издали негласное распоряжение, чтобы жители Михайлова, укрывавшие в своих домах раненых или знающие о том, что где-то отсиживаются истекающие кровью красноармейцы, отвели (отвезли) их в больницу. Кто-то поверил оккупантам и обратился к врачам за полноценной медицинской помощью, но были и такие, кто тайком все-таки оставил военнослужащих у себя.

Вместе с другими бойцами на койке в палате оказался и майор Куропятников (у него было тяжелое ранение в левую ногу и поясницу). Лечение в госпитале пошло на пользу, офицер смог вернуться в строй. Он прошел всю войну, а в 1944 году за михайловский бой уже в звании подполковника был награжден орденом Красной Звезды.

«Тимошенко да я»

Но вернемся к допросу хирурга Андрея Федоровича Крафта.

- Где вы находились во время пребывания немецко-фашистских войск в городе Михайлове?

- Никуда из города Михайлова я не выезжал.

- Чем занимались в этот период?

- Работал в больнице по уходу за ранеными красноармейцами, отставшими при отступлении Красной Армии.

- Нам известно, что вы установили связь с немецким командованием и оказывали им кое-какие услуги. Что вы можете показать по этому поводу?

- По предложению главврача больницы Иванова я два раза ходил вместе с ним в штаб немецкого командования по вопросу снабжения больных и раненых красноармейцев продуктами и медикаментами. Кроме того, я лично один, тоже по предложению Иванова, ходил к оберлейтенанту с теми же хозяйственными вопросами. Никаких других разговоров или оказания им услуг с моей стороны не было.

- А со стороны Иванова?

- Тем более нет. Иванов немецким языком не владеет.

В декабре того же сорок первого еще до своего ареста в письме знакомым Андрей Федорович Крафт так описывал дни оккупации:

«Из газет и радио вы знаете, вероятно, что наш город был под властью немцев с 24 ноября по 6 декабря, затем был взят с бою нашими войсками, и с него, с Михайлова, началось вообще все это наше успешное наступление на немцев, которое теперь превратилось в их погромы на широком фронте…

Всех семерых больничных поросят немцы застрелили и съели, за что, впрочем, выдали больнице много соленой свинины, которую нашли на складах, но сами ее не ели, так как боялись отравы… В больнице на другой день их прихода было 45 тяжелых раненых и больных (русских), а на работу вышли лишь два человека: Тимошенко да я. Представляете наше положение? Мы кое-как накормили людей и протопили печи…

Письмо, написанное Крафтом сразу после оккупации Михайлова.

Вечером 5 декабря совершенно неожиданно для немцев (они не готовились уходить) вдруг началось широкое наступление наших войск. Шли пешком в виде громадной подковы, охватившей город с трех сторон со стороны Рязани. Пальба из пушек и пулеметов продолжалась с 9 часов вечера до 4 часов утра. Стреляли больше немцы, а наши шли со штыками, почти не стреляя (поэтому мы и остались целы), крича «Давай, давай!» … Вдруг в 4 утра - гробовое молчание. Это немцы удирали. А через некоторое время мы услыхали тихий гул вливающейся толпы. Это входили в город наши войска… Однако со следующего дня началась бомбежка города с немецких аэропланов. Тут уж начались пожары, сгорело много домов. Стекла выскочили везде, и мы с трудом спасали раненых от холода и ветра. Не было ни ваты, ни марли, и мы перевязывали раненых, разрывая старое больничное белье. С 10 декабря бомбежка прекратилась (немцев отогнали). Только после этого работники больницы облегченно вздохнули и наконец-то выспались…»

Вместо послесловия

После детального изучения обстоятельств работы в больницы врача-хирурга Крафта уголовное дело было прекращено.

Несмотря на вынужденную лояльность к оккупантам, он ни на день не забывал о профессиональном долге, заботился о раненых солдатах. Был всего одним из двух человек из числа сотрудников больницы, кто вышел на работу в первый же день начала оккупации. В таких сложных условиях смог организовать бесперебойную работу медучреждения и сохранить жизни нескольких десятков красноармейцев.

В ТЕМУ

Город Михайлов Рязанской области был оккупирован немецкими войсками 24 ноября 1941 года. В ночь с 6 на 7 декабря того же сорок первого - освобожден в результате контр-наступления Красной Армии.

Схема боя за Михайлов в ночь с 6 на 7 декабря.

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