10 японских офицеров фотографировались и знакомились с русской культурой во время плена в Рязани

Пленные японцы больше похожи на официальную делегацию.

События Русско-японской войны 1904-1905 годов малоизвестны широкому кругу читателей. Итоги ее неоднозначны, хотя потери убитыми Страны восходящего солнца и превысили потери Российской империи.

Общее количество японских солдат и офицеров, попавших в плен, по разным данным составило от 1622 до 2332 человек. Удивительно, но факт остается фактом часть этих военнопленных оказалась… в Рязани! Что заставило отечественных правителей отправить иноземных «гостей» в столь далекий путь, остается загадкой.

Документальным подтверждением пребывания японцев в Рязани, вернее в то время под Рязанью, является старая фотография из семейного архива Рождественских-Данилиных.

Десять офицеров японской армии позируют дедушке известного рязанского краеведа Евгения Данилина Константину Васильевичу Рождественскому (1883-1953). Свое заточение – если можно так говорить о людях свободно перемещающихся по усадьбе и даже выезжающих в губернский город – они отбывали на территории усадьбы Рождественских в Соколовке (ныне черта Рязани).

О самом дворянском гнезде сегодня напоминает разве что каскад прудов… Никаких построек – ни жилых, ни хозяйственных не сохранилось.

- Мама рассказывала, что дедушка был дружен с японцами и всегда отзывался о них в высшей степени восторженно, отмечая высокую культуру этих людей, - пересказывает семейные предания Евгений Дмитриевич. – При этом нужно понимать, что общался он в светских кругах и, говоря о высокой культуре, ему было с чем сравнивать.

Обращает внимание, что военнопленные на фотографии одеты в парадную форму: большинство в галстуках, белых рубашках и фуражках. По их опрятному виду даже можно подумать, будто перед нами какая-то официальная делегация, но нет.

- Японцы на Рязанской земле находились на вольном поселение (во всяком случае офицеры), - отмечает Евгений Дмитриевич. – Они трудились в частном хозяйстве Михаила Ивановича Рождественского, который полностью содержал их. Офицеры могли беспрепятственно передвигаться. За ними не было никакой слежки, их не сопровождали конвоиры. А объясняется этом тем, что японцы были… православные! Более того, один из них был учеником архиепископа Николая (Касаткина), известного по тем временам на весь мир батюшки, рассказавшего жителям Страны восходящего солнца о православии. Позже архиепископ Николай был прославлен в лике святых и сегодня известен как святитель Николай Японский.

Батюшка Николай заботился о своей пастве – воинах, попавших в русский плен. При этом он проявлял и всестороннюю заботу о русских солдатах, находившихся в плену в Японии. Русская духовная миссия, возглавляемая им, помогла достойно перенести заточение и вернуться домой многим подданным Российской империи.

Но вернемся в Рязань… Старинный город на Оке принял военнопленных по благословению епископа Рязанского и Зарайского Аркадия (Карпинского). Во время русско-японской войны он неоднократно выступал инициатором сбора пожертвований на нужды фронта, а также имел к тому моменту большой опыт миссионерской деятельности. С владельцем усадьбы в Соколовке Михаилом Рождественским епископа связывали добрые человеческие отношения.

Согласно данным других исследователей рязанской истории в нашем городе находились в плену 10 офицеров и еще 250 нижних чинов японской армии. Для поддержания оптимистических настроений среди рязанцев иногда их проводили по улицам, тем самым демонстрируя несокрушимость и эффективность русской армии.

После окончания войны и заключения мирных соглашений все без исключения японцы смогли беспрепятственно уехать на родину.

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