«Руками собирали килограммы ртути. Многие не доживали до 30». Тайна электровоза Н-О №001, установленного в Рязани

Электровоз Н-О-001 подключили к общей системе освещения вокзала Рязань-1, и по вечерам у него загораются буферные огни с прожектором.

1 сентября 2022 года на станции Рязань-1 официально представили памятник первому электровозу на переменном токе серии Н-О №001, который эксплуатировался на линии Ожерелье - Павелец. Перегнали его в Рязань как раз из депо Ожерелье в пригороде города Кашира Московской области.

Теперь торопящиеся по своим делам прохожие бросают на него обремененные заботами взгляды, а любознательная ребятня так и норовит заглянуть в кабину. Для большинства рязанцев и гостей города этот электровоз, совершивший свой первый рейс в конце 1955 года, - всего лишь красивый атрибут советского прошлого.

Но на самом деле это интереснейшая книга - книга человеческих судеб и даже... жизней!

В первый рейс с толкачом

Электровозы серии Н-О начали производить на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) в 1954 году. Буква «Н» в названии и означает «новочеркасский», буква «О» - «однофазный».

В 1954 году выпустили всего два электровоза - Н-О-001 и Н-О-002 (по другим данным, 001 изготовили в 1953 году, 002 - в 1954*).

Сначала оба локомотива отправили на экспериментальное кольцо в подмосковную Щербинку, где на тот момент был единственный в СССР полигон с электрификацией переменным током.

Первым пробную поездку по кольцу 15 июля 1954 года совершил №002, пройдя 95 километров. Испытания продолжались до конца следующего года, когда машины ушли в Ожерелье и уже оттуда 30 декабря 1955 года отправились в первый рейс по маршруту Ожерелье – Богатищево (Каширский район).

Электровозом 001 управлял 43-летний Георгий Стрельников с помощником Владимиром Мареевым, вторым - 28-летний Иван Киселев. Именно с этих людей в СССР начался отсчет работы вождения поездов переменного тока.

В 2017 году 90-летний Иван Герасимович Киселев так вспоминал тот далекий декабрьский день на страницах газеты «Гудок»:

«Выставили на путь небольшой состав: несколько контрольных вагонов, турной и динамометрический вагоны, а впереди – два электровоза (001 и 002) и паровоз. Машинист головного электровоза Георгий Стрельников дал сигнал отправления. Как только поехали, сразу защелкала электроаппаратура, замигали контрольные лампы, «схема разобралась», и пропала тяга. Стрельников дал мне сигнал начать подталкивать. Но только я набрал несколько позиций, и у меня та же история. Теперь уже я сигналю на паровоз: «Начать подталкивание». Так с толкачом, на паровозе и доехали. Руки все равно не опускали, находили выход из любой ситуации».

Слева направо: Владимир Мареев - помощник машиниста электровоза Н-О 001, Георгий Стрельников - машинист электровоза Н-О 001, Иван Киселев - машинист электровоза Н-О 002 и машинист Н-О 005 Филиппов А.П.

- Состав поезда был следующий: один за другим два электровоза 001 и 002, за ними - паровоз, который должен был исполнять свои функции в случае поломки электровозов, затем два вагона по типу пассажирских, - поясняет начальник локомотивного депо Рязань Сергей Шанин. – В каждом электровозе и паровозе были свои машинисты. Итак, машинист головного электровоза Стрельников дал сигнал отправления. При этом в данном случае всем составом должен был управлять только первый электровоз. Но как только началось движение, сила тяги локомотива перестала работать. Фраза «схема разобралась» означает то же самое, что и «заглох двигатель» применительно к автомобилю.

Тогда машинист Стрельников дал команду машинисту второго электровоза Киселеву начать управление тягой, то есть вести состав. Машинист «набирает несколько позиций», то есть жмет на газ и повышает обороты двигателя, если бы речь шла об авто, но тяга пропадает и на втором электровозе. Остается паровоз, машинисту которого Стрельников отдает команду взять управление составом на себя. Таким образом, первый рейс был осуществлен фактически за счет паровоза.

Электровоз Н-О 001 в депо Ожерелье.

Хрупкие игнитроны

Спустя полгода - с июня 1956 года - началась регулярная эксплуатация электровозов переменного тока с грузовыми поездами на участке Ожерелье - Михайлов, но работа по совершенствованию конструкции локомотивов продолжалась. Было много неполадок в масляной системе, а также в системе охлаждения ртутных игнитронов. После нескольких обратных зажиганий стеклянные ртутные игнитроны лопались и выходили из строя.

«Когда лопался игнитрон и выливалась ртуть, мы просто руками или веником на совок собирали ее шарики, а потом выливали в окно на перегоне, а если на станции - то в междупутье. Никто не говорил нам, что это опасно», - вспоминал машинист Иван Киселев.

Всего на электровозе работало восемь игнитронов, в каждом из которых находилось 16 (!) кг ртути. Когда игнитрон прогорал, он лопался и килограммы тяжелого металла выливались на пол и плескались по всему машинному отделению вместе с антифризом.

Территория депо Ожерелье.

Ученые кафедры химической технологии Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина рассказали «КП-Рязань» об опасности этого тяжелого металла, а также о том, мог ли антифриз хоть как-то помешать ртутным испарениям:

«Антифриз - это смесь воды и этиленгликоля, так что положительного эффекта на разлившуюся ртуть при смешении с ней он вряд ли окажет. Ртуть можно стабилизировать или нейтрализовать марганцовкой. Предельно допустимая концентрация ртути в рабочей зоне составляет порядка 0,01 мг/м3. При залповом сбросе металла (16 кг) она явно превышена. Скорее всего в устройстве игнитронов, работающих с ртутью, были предусмотрены необходимые меры предосторожности, и такое количество ртути не могло вылиться в окружающую среду. Но даже если выливалась часть содержимого, это было крайне опасно. А если в помещении была повышенная температура, которая влияет на скорость испарения, то даже не очень большие дозы становятся смертельно опасными. Если ставить вопрос, как долго человеку можно находиться в таком помещении, ответ напрашивается - вообще нисколько, время может идти на считанные секунды».

Специалисты привели в пример ламповый завод. Цех, где изготовляли ртутные лампы, находился на первом этаже. Когда делали ремонт в сборочном цехе этажом выше, то ртуть обнаружили под линолеумом. То есть, испаряясь опасный металл прошел до второго этажа через все перекрытия... Неудивительно, что машинисты первых электровозов Н-О, собиравшие руками килограммы ртути, не доживали и до тридцати. Преждевременно умерли около двадцати человек.

Масштабные перемены и смена названия

Мощные машины выдержали испытания, в том числе суровой русской зимой. Передовые машинисты стали не только выполнять технико-экономические показатели, но и перевыполнять некоторые из них. В отдельные дни 1957 года старшие машинисты Стрельников, Киселев и Белоусов достигали среднесуточного пробега своих Н-О порядка 550 километров. Через два года эта цифра доходила уже до 596 километров при средней норме за месяц - 430 километров.

Вид на депо Ожерелье в советские годы.

В сравнении с ранее работавшими на участке Ожерелье - Павелец паровозами, электровозы серии Н-О позволили повысить вес грузовых поездов на 35% и одновременно увеличить скорость движения.

Эксплуатация «ношек» подтвердила перспективность применения тяги на переменном токе, это позволило начать масштабную электрификацию в СССР переменным током вместо постоянного на всей сети железнодорожного транспорта.

К 1980 году все электропоезда серии Н-О стали снимать с эксплуатации. Причина – техническое устаревание, увеличение веса грузовых поездов и неудобство эксплуатации. К тому времени электровозы Н-О переименовали в ВЛ61 (Владимир Ленин, 6 - шестиосный, 1 тип).

Сделали это после новочеркасского бунта в 1962 году, во время которого были убиты более двадцати человек. Переименовали, чтобы лишний раз не напоминать населению о трагическом событии.

В депо Ожерелье не забывают ветеранов-железнодорожников. Музей при депо.

Тайна маркировки

Вышедшие из эксплуатации электровозы постепенно ушли в утиль. Остались только 001 и 012. Первый - больше сорока лет простоял в качестве памятника в депо Ожерелья, и только летом 2022 года его перегнали в Рязань, а завершающая модель находится в музее Ростова-на-Дону.

По поводу Н-О-001 в интернете продолжаются споры, какой именно электровоз стоял памятником десятки лет в депо Ожерелье, и сейчас продолжает выполнять эти функции у вокзала Рязань-1. Многие уверены, что ни 001, ни 002 не сохранились, а их место занял электровоз Н-О-005 с перебитой от 001 маркировкой.

- Во-первых, все 12 машин были абсолютно однотипны, - рассказывает начальник локомотивного депо Рязань Сергей Шанин. - Например, есть электровозы, а есть тепловозы. Вот на тепловозе нет взаимозаменяемых узлов, у них каждый узел - дизель с номером, колесная пара с номером и так далее. У электровоза нет такого, у него просто есть свой номер, и к машине он не закреплен. Грубо говоря, любой тепловоз можно взять и по любой запчасти определить, посмотреть по паспорту, а по электровозу это сделать невозможно. Мы этот вопрос тоже изучали - первый он или не первый. Но существенных доказательств нет. Кто-то говорит, что изначально хотели в Ожерелье поставить 003, а потом сказали, что нужно поставить 001, потому что он начинал движение. Доказать, что сейчас в Рязани стоит какой-то другой электровоз, невозможно.

Электровоз Н-О-001 еще с гофрированной лобовой частью. Фото: архив Новочеркассого электровозостроительного завода.

Между тем на специализированных ресурсах в интернете уверены, что стоявший в Ожерелье электропоезд, впоследствии прибывший в Рязань, вовсе не 001, а 005. Свои слова подтверждают тем, что на лобовой части отсутствуют гофры, имевшиеся на первых четырех локомотивах.

Но, по словам начальника эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье-Сортировочное Михаила Хохлова, эти гофры сняли еще в конце 80-х при подготовке локомотива к установке на постамент.

- Эти гофры были съемные, при желании можно даже разглядеть следы от них, - уточняет Михаил Федорович.

В Ожерелье за забором, в Рязани на виду

Не все любители железнодорожной тематики были рады, когда узнали, что электровоз убрали из депо Ожерелье. Считают, что Н-О нужно было оставить на прежнем месте, либо отправить в Санкт-Петербург или Минеральные Воды.

Вход в депо Ожерелье, где за забором был «спрятан» электровоз Н-О-001.

- Вот есть у коллекционера ценная вещь, она находится у него дома. Приходят к нему друзья, он вынимает ее и показывает. Все любуются, рассматривают, а потом он обратно ее убирает, прячет в сейф... Все люди хотели бы ее посмотреть, но это невозможно - только для избранных. Так вот и в этом случае, - говорит Михаил Хохлов. - Рязань - областной город, наш железнодорожный регион. Электровоз стоит на всеобщем обозрении, рядом с ним фотографируются люди. А здесь, в Ожерелье, он был спрятан от глаз за забором. А если уж возникнет какая-то необходимость, то он своим ходом может добраться и до другого города, чтобы люди и там посмотрели.

Электровоз Н-О 001 и сейчас может своим ходом добраться до любого города.

Старый электровоз в Ожерелье на балансе в депо не числился, но в свободное от работы время мастера поддерживали его состояние, просто подкрашивали.

- Но это кустарщина, там такой слой краски образовался! - продолжает Михаил Федорович. – В итоге начальник дирекции, замначальника дороги вызвали специальную организацию. Электровоз отпескоструили, а где что подгнило – аккуратно вырезали, зашпаклевали. Я сам ходил в покрасочный цех, там люди и днем и ночью работали.

Молодцы, конечно. Когда электровоз вышел из цеха - его стало не сравнить с тем, что было.

До Рязани Н-О-001 добирался своим ходом со всеми мерами безопасности - впереди шел современный электровоз, потом 001 и замыкал сцепку тепловоз.

- Локомотив по-прежнему в идеальном состоянии. Мы ведь его вскрывали, промазывали. Металл тогда был качественнее, чем сейчас, - говорит Хохлов.

Начальник эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье-Сортировочное Михаил Хохлов показывает границы Рязанского железнодорожного региона.

Согласен с коллегой и Сергей Шанин, считая, что лучшее место для электровоза - и исторически, и для популяризации железнодорожного дела - Рязань.

- Решили перегнать, потому что в Ожерелье депо численностью всего 300 человек. Там остались еще люди, которые помнят эту историю... А здесь, на станции Рязань-2, находится стык двух родов тока - переменного и постоянного, поэтому изначально электровоз хотели поставить именно на Рязань-2, но так как на Рязани-1 проходимость больше и экспрессы отправляются с этого вокзала, то решили все-таки установить там. Ведь пока он стоял в Ожерелье, в Рязани и не знали о его существовании, о его истории. А сейчас все приходят посмотреть, интересуются, фотографируются.

Электровоз Н-О 001 гармонично вписался на территории Рязань-1.

ЭТО ВАЖНО

Первые машинисты электровозов Н-О-001 и Н-О-002:

Машинист электровоза Н-О 001 Георгий Стрельников. Фото: архив музея при депо Ожерелье.

Стрельников Георгий Прокофьевич

Родился в 1912 году в Тамбовской губернии.

Закончил шесть классов в Мичуринске.

С 1933 года работал кочегаром, слесарем и помощником машиниста на паровозе в Кашире, а после службы в армии - в 1936 году - в депо Ожерелье.

Во время Великой Отечественной войны также служил на железной дороге - в Гомеле, Ельце и Унече.

Во время одного из рейсов на его состав немецкие самолеты сбросили 13 бомб, но ни одна из них не взорвалась. Лишь повредили буферный брус паровоза.

В 1943-м Стрельникова удостоили знаком «Почетный железнодорожник».

В 1954 году он переучился в Москве на курсах машинистов электровозов.

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За трудовую доблесть», «За трудовые отличия» и другими.

Киселев Иван Герасимович

Иван Киселев, машинист электровоза Н-О 002.

Родился 12 апреля 1927 года в слободе Обуховка Старооскольского района Белгородской области.

В 1943 году он стал кочегаром в депо Старый Оскол. Спустя год по разнарядке МПС поехал в Караганду, где сдал экзамен на помощника машиниста паровоза.

Несмотря на молодой возраст, он быстро стал одним из лучших машинистов тяжеловесников на участке Ожерелье - Михайлов.

В 2014 году Ивану Киселеву присвоили звание «Почетный ветеран МЖД».

Умер машинист 17 ноября 2020 года.

В ТЕМУ

В настоящее время остались всего две живых машины НО – это 001 в Рязани и 012 в Ростове-на-Дону. На базе этих локомотивов произвели ВЛ80 – действующий парк электровозов переменного тока, который сейчас курсирует с Кочетовки (Тамбовская область) на Рыбное. А также ВЛ-8 – электровоз постоянного тока, на его базе двухсекционный локомотив сделали, и ВЛ-23. Сейчас он в качестве памятника стоит в депо Рыбное.

*Годы. Люди. Дорога. 80 лет локомотивного депо Ожерелье (1936-2016). - М.: Техинформ, 2016, с. 105.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!