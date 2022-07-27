Павелецкий вокзал и Павелец скопинский. Как рязанский топоним появился на картах Москвы

Павелецкий вокзал отметил 122-летие, но сумел сохранить первоначальный облик. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Прижелезнодорожный поселок Павелец в Скопинском районе в 123 км от Рязани и знаменитый Павелецкий вокзал в центре Москвы - что их объединяет? «КП-Рязань» погрузилась в историю и выяснила, почему станция Павелец дала название московским вокзалу и станции метро.

Павелецкий вокзал. Почему так называется

В самом центре Москвы расположено одно из красивейших железнодорожных зданий - Павелецкий вокзал. Он привлекает взгляды тысяч туристов, перевозит пассажиров по разным направлениям, в том числе и в сторону рязанской станции Павелец-Тульский. Несмотря на свою красоту и притягательность, этот объект столичного транспорта мало изучен, он будто затаился в тени своих собратьев - Казанского, Курского, Киевского вокзалов. Обратившись к архивам сооружения, мы удивились его богатой истории.

О сооружении Павелецкого вокзала впервые заговорили в 1895 году, когда запланировали строительство новой железнодорожной линии Павелец - Москва. Разместить вокзал думали на месте «дровяной и конной площади», в Замоскворечье, у Спасской заставы, а в результате выбрали юго-восток Москвы, местечко Кожевники. Пассажирскую станцию расположили на улице Зацепа, а товарную - вдоль Даниловской улицы.

Строительство ветки протежировала одна из крупнейших частных компаний конца 19 века Рязанско-Уральская железная дорога. Она владела самой разветвленной железнодорожной сетью страны, которая связывала 12 губерний. К моменту появления участка Павелец-Москва, общая протяженность Рязанско-Уральской дороги составляла аж 3484 версты (около 3700 км). У развитой транспортной сети, принадлежащей компании, был тем не менее важный недостаток - слабость выходов к важнейшему рынку Москвы. Именно поэтому правление дороги вышло к правительству с просьбой разрешить построить вывозную магистраль Павелец - Москва.

Реконструированный вокзал повторил облик прежнего. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Почему именно Павелец? Дело в том, что в конце 19 века эта станция уже являлась транспортным узлом, где сходились три железнодорожные ветви, причем не только Рязанско-Уральской дороги. Соединение Москвы с Павельцом сразу подключило бы столицу к существующей разветвленной железнодорожной сети юга страны. На тот момент из всех существующих вариантов путь Москва - Павелец был самым коротким и обошелся бы дешевле всего.

Дорогу предлагали построить протяженностью всего 237 верст. Крупные торговые компании всячески продвигали проект, потому что новый путь давал «выгодный исход в Москву хлебным избыткам южных уездов и ряда других губерний». Идею поддержала и Мосгордума, подчеркивая не только экономическое значение для региона, но и решение городских вопросов. Когда этот вариант дороги поддержал московский губернатор Александр Булыгин, дело сдвинулось с мертвой точки. Интересно, что за прокладку дороги возникла борьба между гигантами-конкурентами Московско-Казанской железной дорогой и Рязанско-Уральской, но последняя заручилась поддержкой московского генерал-губернатора Сергея Александровича, дяди царя Николая II.

В итоге правительство поддержало Рязанско-Уральскую дорогу, и, как показала столетняя практика, это было верным решением. Новая линия связала Москву с плодородным югом России, благотворно повлияла на развитие промышленности, а также обеспечила прямое сообщение с Донецким угольным бассейном, который активно осваивался в те годы. Высочайшее подтверждение на строительство от императора последовало в мае 1897 года.

Камень для храма Христа Спасителя и месторождение серы

Небольшой железнодорожный поселок Павелец в Скопинском уезде Рязанской губернии, откуда начиналась новая линия, в те годы был известен тем, что там добывали камень для строительства храма Христа Спасителя, а также небольшим месторождением серы. Приведем выдержку из путеводителя 1913 года:

«Павелец находится в 238 верстах от Москвы в Скопинском уезде. Расположен при реке Верде недалеко от станции Павелец с населением 3,5 тыс. душ. Село известно местоположением камня, применяющегося при постройке храма Христа Спасителя (была выстроена из него лестница к Иордани) и небольшим месторождением серы. На станции оборотное депо паровозов».

Новую линию от Павельца на Москву через Каширу строили быстрыми темпами, и лишь длительное возведение железнодорожных мостов задерживало стройку. Так, между станциями Павелец и Загорье дорога пересекала Проню, Осетр, Оку, Каширу, Пахру, а также несколько небольших речушек.

На новой дороге поставили 14 больших станций, 49 казарм и полуказарм (помещений для путевых обходчиков на перегонах - Ред.), 60 сторожевых домов («сторожек»). Причем большинство крупных станций поставили буквально в чистом поле, за несколько верст до ближайшего населенного пункта. Новую дорогу построили настолько качественно, что поезда могли спокойно ездить со скоростью 40 километров в час.

Из Саратовского - в Павелецкий

Открытие движения на линии Павелец - Москва состоялось 19 января 1900 года. Но к тому времени вокзал еще не был готов встречать пассажиров, поэтому самые первые составы из Павельца приходили на Курский вокзал. Вскоре здание довели до ума, и вокзал официально открыли, только вот назывался он Саратовским - в честь Саратова - крупнейшего узла в сети дорог Рязанско-Уральской железной дороги, где располагалось ее правление. Однако после транспортной реформы в середине 20 века Саратов стал центром Приволжской железной дороги, утратив административно-географическую привязку к вокзалу. Тогда снова вспомнили о рязанской глубинке, благодаря железнодорожной связи с которой вокзал, собственно, и появился на свет.

Как выглядел Павелецкий вокзал в начале прошлого столетия? Приблизительно таким же, каким мы видим его сейчас. Современный фасад вокзала притягивает взгляды гостей столицы. По первоначальному проекту практически неизвестного архитектора Красовского, это было здание длиной 39 саженей и шириной 10,5 сажени, высотой в два этажа и лишь в центре - в три. Построили вокзал из кирпича, красиво облицевав фасад, а цоколь обложили тесаным камнем. Изначальная планировка вокзала была проста и удобна. На первом этаже в центре был операционный зал, разделявший помещения и для пассажиров по классам. На втором этаже располагались только служебные помещения, в том числе квартира начальника станции, жилье сторожа и буфетчика. По фасаду со стороны путей были парадные комнаты и выходы на платформу.

Так Павелецкий вокзал выглядел сразу после постройки.

С появлением вокзала жизнь вокруг заметно оживилась, и привокзальная площадь стала обрастать домами, магазинами, трактирами, гостиницами. Вскоре сюда проложили брусчатку, а позже трамвайные пути. Рядом с вокзалом возник самый дешевый в Первопрестольной Зацепский рынок, который в наши дни уже закрыт. Жители рязанского села Павелец теоретически вполне могли ездить в столицу за покупками, были бы средства.

На площади перед вокзалом провели современное благоустройство и построили подземный торговый центр. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В шесть раз больше прежнего

Возросший пассажиропоток сделал необходимым реконструкцию вокзала, которую произвели в начале 80-х годов. В результате его площадь выросла... в шесть раз! А пропускная способность вокзала увеличилась четырехкратно. Сейчас вокзал способен принять 10 тысяч человек ежедневно.

Обновленный вокзал открылся в ноябре 1987 года. От старого вокзала сохранились два зала с их первоначальным декором, подкупольные пространства. Сохранилась и главная достопримечательность Павелецкого вокзала - участок гранитной входной группы в метрополитен.

Внутри здания - панно в честь направлений, куда отправлялись поезда с вокзала. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Если сразу после реконструкции Павелецкий вокзал был самым современным вокзалом в Москве, то с годами он утратил свою актуальность, снизился пассажиропоток, упразднились некоторые направления. Но 122-летний вокзал заслуживает внимания как живая история, как пример удачного оживления архитектуры, и поэтому по-прежнему привлекает туристов, а для рязанцев еще и служит предметом гордости.

Будь в курсе!

Метро внутри вокзала

Станция метро Павелецкая была названа в честь вокзала. Она была открыта в 1943 году, при этом вход в подземку был отдельным.

- Эту станцию метро начинали строить в 1938 году, долго и мучительно перестраивая несколько раз. Изначально вокзал был гораздо меньше, и по соседству построили, как было принято в 40-е годы, вход в метро отдельным зданием. Когда же расширяли вокзал в 80-х, он целиком поглотил вестибюль метро, и его наружная стена оказалась внутри нового вокзала. Было решено оставить 10% вестибюля под крышей вокзала, это уникальный пример в Москве, - рассказывает картограф Иван Малаховский.

Сохраненный внутри вокзала вестибюль теперь работает только на выход из метро.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Картограф Иван Малаховский:

- Мало кто знает, что нумерация километров на этой линии изначально шла от Саратова, и поэтому еще в 1959 году расположенная в Москве платформа Чертаново носила название «836-й км». Эдакий топонимический казус.

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