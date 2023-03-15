Концерт Стаса Пьехи в Рязани 14 марта.

14 марта в Рязани состоялся концерт Стаса Пьехи. Шоу артиста в честь 20-летнего юбилея его творческой деятельности прошел на сцене Рязанской областной филармонии.

- Я пою о женщинах и для женщин, поэтому перед первым блоком концерта прошу, чтобы осветили зал. Я запоминаю, где эти мужчины, где эти мужья, которых заставили... Я знаю это, я понимаю их боль... Они и сейчас сидят, и думают: «Что я тут забыл, на этом стендапе 42-летнего мужика. Нет, есть некоторые мужчины, которые добровольно приходят, и я их поддерживаю, у нас здесь все по-пацански, по понятиям, не то что у них там в шоу-бизнесе, - начал выступление Стас Пьеха по смех женщин и тех немногих мужчин, что все-таки оказались на концерте.

Рига - Москва

За двухчасовое шоу артист через свои песни вспомнил нулевые годы, когда только начинал карьеру певца-исполнителя, и заглянул в будущее… А в благодарность получал цветы и игрушки от женщин и детей.

- Неважно сколько тебе лет, медведя ты своего получишь, - извлекая из бумажного пакета огромную мягкую игрушку медведя, подаренного поклонницей, - произнес Пьеха. - Не часто в последнее время [дарят], но каждый раз все приятнее и приятнее. Себе возьму или сыну отдам... Нет, ему еще рано, это для взрослых - мягко и приятно.

Стас Пьеха: Песня про маму всегда торкает.

Только к середине концерта у зрителей что-то екнуло, видимо почувствовали танцевальные ритмы, вибрацию и – отправились заполнять проходы филармонии. Не удержались и мужчины… По доброй воле – нет, но «На ладонях линия» поднялись с кресел.

На ладонях лилия, Моя прекрасная леди

- Вот люди говорят, что там, чихнул - делов-то. А у меня чихнул и все – минус 20 концертов, потом надо дом продавать, чтобы как-то прокрутиться. Поэтому для кого-то это «чихнул», а для меня - мама не горюй, - рассказал артист, когда одна из рязанок попросила по видеосвязи пожелать здоровья ее близким, которые не смогли попасть на концерт.

Не оставляй меня одну, Я тебе подарю

Ровно через два часа шоу артист покинул сцену, но рязанцы на бис вызывать певца не стали – сами торопились… занять места в гардероб.