«Почему у нас такие скотские условия для людей?» Митрополит Марк высказался об условиях в рязанском СИЗО

Митрополит Марк: Так нельзя относиться к своему народу. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал в эфире радио «Логос-Рязань» о своем опыте посещения СИЗО в Рязани. По его словам, для людей там созданы «скотские условия».

- Какое-то время назад я пошел в СИЗО, меня пригласил руководитель нашего Следственного комитета [Владимир Никешкин]. Пошел поговорить с одной женщиной. И вот вы знаете, я шел по звонку, с письмом, но я прождал минут сорок, почти час.

Я прошел в комнатку, подал документы, жду 10-15-20-30-40 минут. В комнатке ужасный беспорядок, линолеум, наверное, 30 лет не менялся, стулья поломаны, а самое страшное – посредине стоял огромный бак, возможно, пустая тара от пищи. Впечатление, что это месяц оттуда не выносилось.

Говорю, знаете, у меня времени нет, рассчитывал, что в течение часа все сделаю. Имел опыт посещения тюрем, в том числе в Москве... ну, как-то люди обычно экономят время, уважают друг друга...

А вот здесь я почувствовал себя обычным человеком, который пришел в СИЗО [на свидание]. Причем, вина человека, который сидит в СИЗО, не доказана, он не осужден нашим государством. Почему у нас такие скотские условия для людей, которые являются родственниками или близкими людьми, находящихся под стражей? Так нельзя относиться к своему народу. Я высказал, конечно, некие претензии руководителю УФСИН [Александр Комков], как же так, поезжайте, посмотрите, это ведь наши люди, наш народ... К тому же есть люди, действительно, невиновны.

Митрополит пояснил, что вопрос в отношении суда - важный, серьезный, но судить нужно по правде Божьей.

- Да - законы, но чтобы лжи не было, не было коррупции, взяточничества. Вот что страшно, неправедный суд. Законы государства были, есть и будут. И когда Господь нес свое служение, уже существовало римское право. Само по себе судопроизводство дозволено, но мы знаем много случаев, когда судьи осуждают людей невиновных. Это, к сожалению, есть.

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