ФСИН отреагировала на слова митрополита Марка о СИЗО-1 в Рязани, сообщив, что нарушений нет

После слов митрополита Марка о СИЗО-1 в Рязани туда пришла ОНК. Фото: УФСИН по Рязанской области.

21 ноября УФСИН по Рязанской области организовало визит общественной наблюдательной комиссии в СИЗО-1. Именно об этом учреждении критически отозвался митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

В эфире радио «Логос-Рязань» митрополит назвал «скотскими» условия для людей, которые приходят навещать подследственных. В частности, он упомянул о долгом ожидании, о беспорядке в помещении, где оно проходит, а также о состоянии этого помещения (читать подробнее).

Представители ОНК, как пишет пресс-служба УФСИН, проверила организацию работы и санитарное состояние комнаты приема передач и посылок, зала ожидания граждан.

«Члены комиссии пришли к выводу, что работа зала ожидания и пункта приема передач организована без нарушений. Санитарное состояние помещения признано удовлетворительным», - такой вывод содержится в отчетной публикации.

После разговора с родственниками подследственных, от которых «заявлений и жалоб зафиксировано не было», проверяющие ишь рекомендовали установить дополнительные скамейки и стулья.

Не обнаружила нарушений ОНК и в работе магазина при изоляторе.